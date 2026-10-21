Hajde da se igramo: Ukrajinski dronovi od 500 dolara razbili američke tenkove na vježbama

Ukrajinski operateri dronova nanijeli su 70 posto gubitaka američkoj oklopnoj brigadi tijekom velike vojne vježbe u Njemačkoj. U travnju su se američka postrojba Greywolf i ukrajinska postrojba Nemesis deset dana nadmetale u uvjetima koji su pokazali koliko dronovi mogu promijeniti borbu, navodi se u nedavno objavljenom izvještaju o vježbi. Ukrajinski dronovi, čija je cijena iznosila oko 500 dolara, napadali su američke tenkove M1A2 Abrams vrijedne 25 milijuna dolara i borbena vozila Bradley.

Tijekom vježbe zabilježili su više od 750 napada bespilotnih letjelica. Ukrajinska 412. pukovnija snaga bespilotnih sustava izvela je prvog dana snažan napad koji je američke snage natjerao da promijene taktiku i usmjere se na obranu od dronova. Pukovnik Michael Ziegelhofer, zapovjednik 3. oklopne borbene brigade 1. konjičke divizije, napisao je da je rat Rusije i Ukrajine u protekle četiri godine temeljito promijenio suvremeno ratovanje.

- Rat Rusije i Ukrajine najveći je sukob u Europi od Drugog svjetskog rata i u protekle četiri godine temeljito je promijenio današnji karakter ratovanja. To je napisao pukovnik Michael Ziegelhofer.

Američka brigada odgovorila je elektroničkim ometanjem dronova i sustavima za obranu od bespilotnih letjelica. Ipak, te su mjere imale slabosti, a vojnici su ostali izloženi dronovima s optičkim kabelom, kojima operater upravlja putem kamere. Američke snage zatim su podijelile postrojbe kako bi nadjačale ukrajinske operatere, a do kraja trećeg dana udio gubitaka povezanih s dronovima pao je ispod 30 posto. Autori izvještaja naveli su da je Greywolf promijenio način borbe. Prema njihovu opisu, postrojba je uvježbala povezivanje svojih sposobnosti sa sustavima i taktikama za obranu od dronova, a zatim probila protivničku liniju u dva istodobna napada.

Vježba je tako pokazala kako obuka i prilagodba mogu smanjiti učinak napada, premda dronovi i dalje predstavljaju ozbiljan izazov za oklopne snage.

Rusija i Ukrajina svakog tjedna koriste stotine sve naprednijih bespilotnih letjelica. Izvor navodi i da je Iran napadao američke snage na Bliskom istoku dronovima Shahed, koje je Rusija dodatno unaprijedila. Ukrajinski razvoj dronova potaknuo je i niz država Bliskog istoka da od te zemlje zatraže pomoć u razvoju bespilotnih letjelica i obrane od njih.

*uz korištenje AI-ja