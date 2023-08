HAK: Gužve kod Lučkog, kolona na Krčkom mostu duga je 4 km

Povećana je gustoća prometa A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera pa je tako na izlazu s autoceste u Lučkom kolona duga oko dva kilometra, a na NP Demerje kilometar, izvijestio je Hrvatski auto-klub u petak popodne.

Na A3 Bregana-Lipovac, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat.

Zbog veće gustoće prometa između čvora Zagreb zapad i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni u pokretu, s povremenim zastojima; kolona teretnih vozila kraj graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je oko kilometar, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat.

Srna je uočena na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru GP Rupa. Vozi se uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat, i iz HAK-a mole korisnike za dodatan oprez. Veća je gustoća prometa između čvora Hreljin i čvora Šmrika u smjeru mosta Krk, kolona je oko jedan kilometar. Preporuka vozačima je da za smjer Crikvenica/Novi Vinodolski koriste izlaz na čvoru Hreljin i čvoru Križišće.

Na Istarskom ipsilonu večeras od 23 sata do ujutro u 6 sati zbog radova u tunelu Učka vozit će se uz posebnu regulaciju.

Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u smjeru otoka, kolona je oko četiri kilometra. Zbog veće gustoće prometa na otoku Krku na području Omišlja i Njivica, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na Jadranskoj magistrali zbog veće gustoće prometa otežano se vozi na području Crikvenice i Novog Vinodolskog, na dionici Stobreč-Podstrana te kod Omiša i Makarske.

Zbog vode na kolniku: na državnoj cesti DC41 Drnje-Botovo-Gola, na 14. km vozi se jednim trakom usporeno, a prekinut je promet na lokalnoj cesti LC26126 Donja Dubrava-Selnica Podravska.

Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju bit će u subotu od 4 do 14 sati a u nedjelju od 12 do 23 sata. U povodu blagdana Velike Gospe zabrana je u ponedjeljak, 14. kolovoza, od 15 do 23 sata, a u utorak, 15. kolovoza, od 14 do 23 sata.