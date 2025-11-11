Obavijesti

kolnici su skliski

HAK: Između čvorova Popovec i Zagreb istok kolona 3 kilometra

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
HAK: Između čvorova Popovec i Zagreb istok kolona 3 kilometra
Foto: HAK

Zbog psa koji je uočen na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin vozi se uz ograničenje brzine

Zbog povećane gustoće prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba kolona je oko tri kilometra, upozoravaju u utorak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje na gradskim cestama, obilaznicama te u zonama radova. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak.

Zbog psa koji je uočen na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin vozi se uz ograničenje brzine.

