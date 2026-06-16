Vozi se u kolonama: Zastoji kod Učke, gužve i na A3, A4 i A7

Zastoji su prisutni u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, a usporeno se vozi uz povremene zastoje na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok, na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici te na pojedinim dionicama Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

HAK također podsjeća da će od 16. do 20. lipnja, svakodnevno od 7 do 17 sati, zbog radova biti zatvorena državna cesta DC1 kod Udbine. Obilazak je osiguran županijskom cestom ŽC5195 Udbina–Mutilić.