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Vozi se u kolonama: Zastoji kod Učke, gužve i na A3, A4 i A7

Piše HINA,
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Vozi se u kolonama: Zastoji kod Učke, gužve i na A3, A4 i A7
Foto: HAK

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti Hrvatske, dok su zbog pojačanog prometa i radova mogući povremeni zastoji na više prometnica, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Zastoji su prisutni u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, a usporeno se vozi uz povremene zastoje na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok, na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici te na pojedinim dionicama Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

HAK također podsjeća da će od 16. do 20. lipnja, svakodnevno od 7 do 17 sati, zbog radova biti zatvorena državna cesta DC1 kod Udbine. Obilazak je osiguran županijskom cestom ŽC5195 Udbina–Mutilić.

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