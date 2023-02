HAK: 'Magla smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru i Lici'

Prometna je nesreća na autocesti A7, na uključnom kraku čvora - Rijeka istok (Draga) u smjeru GP Rupa. Vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski auto-klub.

Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Gorskom kotaru i Lici. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

Najava radova za danas, 21. veljače: od 8 sati do 14 sati bit će zatvorena autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera; od danas do 6. travnja bit će zatvoren izlazni krak čvora Učka (Matulji) na autocesti A7 iz smjera GP Rupa u smjeru Opatije i Pule, a do 07. ožujka bit će zatvoren izlazni krak čvora Učka (Matulji) iz smjera Križišća u smjeru Opatije i Pule.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog radova kroz tunele Sveti Rok i Konjsko vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi, a na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Oštrovica i Kikovica dvosmjerno, jednom stranom kolnika.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Najčitaniji članci