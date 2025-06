HAK: Od danas na snazi ljetna zabrana prometa za teretnjake

Od 15. lipnja počinje ljetna zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, izvijestili su u nedjelju iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Do 15. rujna zabrana će biti subotom od 4 do 14 sati, a nedjeljom od 12 do 23 sata (https://www.hak.hr/info/korisneinformacije/zabrane-za-teretna-vozila/).

Tako je, počevši od danas, do 23 sata na snazi ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1.

Iz HAK-a su izvijestili da je vozilo u kvaru na autocesti A3 Bregana-Lipovac, na kraku čvora Lučko, na kolniku u smjeru Lipovca pa promet ide jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, dodali su.

Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.