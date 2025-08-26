HAK: Pojačan promet na granicama, magla i radovi otežavaju vožnju na cestama

Magla jutros mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim obilaznicama, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

Večeras od 22 sata do srijede u 5 ujutro zbog radova se zatvara istočni kolnik brze ceste Solin-Klis (DC1) između rotora Bilice i čvora Klis-Grlo. Obilazak je starom kliškom cestom (ŽC6253);

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Zbog radova u BIH danas do 19 sati zatvoren je granični prijelaz Slano-Orahov Do.