Magla smanjuje vidljivost, a radovi zatvaraju ceste! Gužve na granicama s BiH, SRB i CG. Pazite na obilaznice i pratite upute HAK-a
SMANJENA VIDLJIVOST
HAK: Pojačan promet na granicama, magla i radovi otežavaju vožnju na cestama
Čitanje članka: < 1 min
Magla jutros mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim obilaznicama, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).
Večeras od 22 sata do srijede u 5 ujutro zbog radova se zatvara istočni kolnik brze ceste Solin-Klis (DC1) između rotora Bilice i čvora Klis-Grlo. Obilazak je starom kliškom cestom (ŽC6253);
U pomorskom prometu nema poteškoća.
Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
Zbog radova u BIH danas do 19 sati zatvoren je granični prijelaz Slano-Orahov Do.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+