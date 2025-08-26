Obavijesti

News

Komentari 0
SMANJENA VIDLJIVOST

HAK: Pojačan promet na granicama, magla i radovi otežavaju vožnju na cestama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HAK: Pojačan promet na granicama, magla i radovi otežavaju vožnju na cestama
Velike prometne gužve u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Magla smanjuje vidljivost, a radovi zatvaraju ceste! Gužve na granicama s BiH, SRB i CG. Pazite na obilaznice i pratite upute HAK-a

Magla jutros mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim obilaznicama, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

Večeras od 22 sata do srijede u 5 ujutro zbog radova se zatvara istočni kolnik brze ceste Solin-Klis (DC1) između rotora Bilice i čvora Klis-Grlo. Obilazak je starom kliškom cestom (ŽC6253);

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Zbog radova u BIH danas do 19 sati zatvoren je granični prijelaz Slano-Orahov Do.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025