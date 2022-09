HAK: U priobalju jaka bura, na dijelu cesta vrijede zabrane...

U priobalju puše jaka, povremeno sa olujnim udarima, bura, posebice na sjevernom dijelu, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački.

Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, autocesti A7 Draga-Šmrika, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće te lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina). Na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Na mostu Krk zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Za sve skupine vozila otvorene su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče (na dionici između tunela Bristovac i vijadukta Božići vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat); autocesta A6 Rijeka-Zagreb te Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Slavoniji i Baranji.

Do 10. rujna, svakodnevno od 8 do do 17 sati, zbog radova zatvorena je državna cesta Špilnik-Korenica.

