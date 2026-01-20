HAK upozorava: Bura, poledica i magla usporavaju promet

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Mogući su i odroni. Ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima iz HAK-a savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci teretna vozila na ulaz čekaju pet sati, a Tovarnik/Šid šest sati.