ZIMSKI UVJETI

HAK upozorava! Dio A1 zatvoren zbog snijega, a opasnost prijeti i na ovim prometnicama

Noćas je snijeg padao diljem Hrvatske, a DHMZ i za ostatak dana prognozira oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno...
Zimski uvjeti na autocesti A1 kod čvora Otočac
Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
