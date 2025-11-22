HAK upozorava! Dio A1 zatvoren zbog snijega, a opasnost prijeti i na ovim prometnicama

Noćas je snijeg padao diljem Hrvatske, a DHMZ i za ostatak dana prognozira oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno...
Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu.
I HAK upozorava na zimske uvjete koji vladaju na cestama u čitavoj Hrvatskoj. Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:
Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most (DC106) i ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.
Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar).
Autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje, državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag, državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.
