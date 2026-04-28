NEMA POTEŠKOĆA
HAK: Vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje
Čitanje članka: < 1 min
Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih zabrana ili ograničenja, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).
Zastoji i kolone mogući su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), na pojedinim dionicama Jadranske magistrale te na pojedinim graničnim prijelazima, posebice GP Bregana, gdje se vozi u koloni u smjeru Slovenije.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
