HAK: Zbog bure ograničenja na Jadranskoj magistrali, nema dužeg čekanja na granicama

Zbog bure na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Zbog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, i uobičajenih ljetnih zabrana za teretna vozila - ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5t bit će u četvrtak od 15 do 23:00 sata, u petak od 14 do 23 sata, u subotu od 4 do 14:00 sati, te u nedjelju od 12 do 23 sata.

U petak, 5.kolovoza, od 7 do 12 sati zbog obilježavanja obljetnice VRA "Oluja" privremeno će se za sav promet zatvoriti državna cesta DC33 Knin-Drniš u Kninu od ulaza u grad do Trga Oluje. Obilazak je županijskom cestom ŽC Kosovo-Orlić-Biskupija-Kovačić i obrnuto.

