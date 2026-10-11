HAK: Zbog vjetra ograničenja i zabrane - do 22 sata zatvoren most u Dubrovniku

Do 22 sata večeras bit će zatvoren Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke, a zbog srušenih stabala na kolniku vozi se otežano na nekoliko dionica između Omiša i Piska.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem.

Zbog 34. Zagrebačkog powerade maratona promet za osobna vozila od 8:15 do 14:30 sati zatvoren je na cijeloj trasi utrke.