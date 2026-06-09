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NAPALI APLIKACIJE

Hakeri napali Ministarstvo zdravstva: 'Podaci su sigurni'

Piše 24sata,
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Hakeri napali Ministarstvo zdravstva: 'Podaci su sigurni'
Foto: canva ilustracija

Sve nadležne službe odmah su reagirale i poduzele sve potrebne mjere zaštite i nastavljaju pratiti situaciju te provoditi dodatne sigurnosne aktivnosti

Ministarstvo zdravstva izvijestilo je kako je tijekom vikenda zabilježen kibernetički napad na informacijski sustav Ministarstva. Incident se odnosio isključivo na pojedine aplikacije Ministarstva zdravstva, navodi se. Ističu kako informacijski sustav s medicinskim podacima pacijenata nije bio zahvaćen ovim incidentom te su isti ostali sigurni i zaštićeni.
 
- Sve nadležne službe odmah su reagirale i poduzele sve potrebne mjere zaštite i nastavljaju pratiti situaciju te provoditi dodatne sigurnosne aktivnosti - poručili su.
 
Sustav je u međuvremenu oporavljen te je funkcionalan.

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Komentari 4
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