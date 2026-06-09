Sve nadležne službe odmah su reagirale i poduzele sve potrebne mjere zaštite i nastavljaju pratiti situaciju te provoditi dodatne sigurnosne aktivnosti
NAPALI APLIKACIJE
Hakeri napali Ministarstvo zdravstva: 'Podaci su sigurni'
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Ministarstvo zdravstva izvijestilo je kako je tijekom vikenda zabilježen kibernetički napad na informacijski sustav Ministarstva. Incident se odnosio isključivo na pojedine aplikacije Ministarstva zdravstva, navodi se. Ističu kako informacijski sustav s medicinskim podacima pacijenata nije bio zahvaćen ovim incidentom te su isti ostali sigurni i zaštićeni.
- Sve nadležne službe odmah su reagirale i poduzele sve potrebne mjere zaštite i nastavljaju pratiti situaciju te provoditi dodatne sigurnosne aktivnosti - poručili su.
Sustav je u međuvremenu oporavljen te je funkcionalan.
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