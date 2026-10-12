Hakeri napali stotine francuskih trgovina, hladnjake prebacili na odmrzavanje! Hrana ide u otpad

Veliki kibernetički napad poremetio je rad rashladnih sustava u stotinama trgovina nekoliko velikih francuskih maloprodajnih lanaca prehrambenih proizvoda, izjavio je u ponedjeljak glasnogovornik maloprodajne grupacije Les Mousquetaires. Hakeri su tijekom noći uspjeli prebaciti hladnjake i zamrzivače na način rada za odmrzavanje, rekao je glasnogovornik grupacije Les Mousquetaires, u čijem su sastavu lanci supermarketa Intermarché i Netto. Pogođeno je oko 300 trgovina te grupacije diljem Francuske.

Čelnik grupacije Coopérative U, Dominique Schelcher, također je na platformi X potvrdio da je došlo do napada koji je utjecao na rashladne sustave u njegovih stotinjak trgovina. Napad je nazvao "neviđenim" i "neprihvatljivim".

Prema medijskim izvješćima, pogođeni su i drugi lanci.

Pogođeno je i „nekoliko trgovina” grupe E.Leclerc, 80 supermarketa Carrefour i tridesetak trgovina Monoprix, potvrdili su ti trgovci agenciji AFP.

Glasnogovornik Les Mousquetairesa izjavio je da je napad bio usmjeren na danskog pružatelja softverskih usluga koji koriste razni trgovci.

Mnoge prehrambene proizvode sada će trebati baciti, dodao je glasnogovornik Les Mousquetairesa. Puni opseg štete još nije poznat.

Istragu o napadu preuzeo je odjel za kibernetički kriminal pariškog državnog odvjetništva. Izvijestili su i o zabilježenim požarima.

"Istraga će omogućiti identifikaciju žrtava i utvrđivanje veze sa štetom koju su prijavile", navelo je državno odvjetništvo.