Hakiran Mango, ovu poruku su dobili korisnici u Hrvatskoj

Prema službenoj objavi tvrtke, kompromitirane informacije ograničene su na podatke koji se koriste u marketinškim kampanjama, uključujući ime, državu, poštanski broj, adresu e-pošte i broj telefona. Mango naglašava da prezime, bankovni podaci, brojevi kreditnih kartica, osobna iskaznica/putovnica te lozinke nisu kompromitirani.

Tvrtka je odmah aktivirala sve sigurnosne protokole i obavijestila nadležna tijela i agenciju za zaštitu podataka. U obavijesti se savjetuje korisnicima da budu oprezni kod sumnjivih e-mailova ili telefonskih poziva te da prijave sve neuobičajene zahtjeve.

Za dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti službi za korisnike na personaldata@mango.com ili na broj +34 93 860 24 24.

Mango je istaknuo kako žali zbog neugodnosti uzrokovanih ovim incidentom te zahvalio kupcima na povjerenju.