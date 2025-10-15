Obavijesti

UGROŽENA SIGURNOST

Hakiran Mango, ovu poruku su dobili korisnici u Hrvatskoj

Popularni modni lanac Mango objavio je kako je jedna od njihovih vanjskih marketinških agencija pretrpjela neovlašteni pristup osobnim podacima korisnika

Prema službenoj objavi tvrtke, kompromitirane informacije ograničene su na podatke koji se koriste u marketinškim kampanjama, uključujući ime, državu, poštanski broj, adresu e-pošte i broj telefona. Mango naglašava da prezime, bankovni podaci, brojevi kreditnih kartica, osobna iskaznica/putovnica te lozinke nisu kompromitirani.

Tvrtka je odmah aktivirala sve sigurnosne protokole i obavijestila nadležna tijela i agenciju za zaštitu podataka. U obavijesti se savjetuje korisnicima da budu oprezni kod sumnjivih e-mailova ili telefonskih poziva te da prijave sve neuobičajene zahtjeve.

Za dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti službi za korisnike na personaldata@mango.com  ili na broj +34 93 860 24 24.

Mango je istaknuo kako žali zbog neugodnosti uzrokovanih ovim incidentom te zahvalio kupcima na povjerenju.

