HAKOM: Aplikacija e-žalbe je nedostupna zbog incidenta

HAKOM je u ponedjeljak objavio da je njihov informacijski sustav e-žalbe privremeno nedostupan zbog sigurnosnog incidenta tijekom kojeg su neovlašteno preuzeti podneseni zahtjevi za rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i korisnika.

"Sustav e-žalbe, koji je smješten na vanjskom poslužitelju, privremeno je nedostupan, a sve okolnosti incidenta još se utvrđuju", navode iz HAKOM-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti).

Prema dosad utvrđenim činjenicama, istaknuto je, neovlašteno su preuzeti dokumenti koji sadržavaju podnesene zahtjeve za rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i korisnika u sustavu e-žalbe.

HAKOM napominje da je u tijeku detaljna analiza incidenta kojom se utvrđuje njegov konačan opseg, te da je o incidentu obavijestio nadležna tijela.

Na upit Hine su naveli da za sada nemaju drugih informacija.

Preko svog weba prenose i poruku da, unatoč tome što je pristup sustavu e-žalbe onemogućen, korisnici i dalje mogu slati zahtjeve za rješavanje sporova na e-mail adresu OZK@hakom.hr.

Sustav e-žalbe HAKOM-a omogućuje online podnošenje zahtjeva za rješavanje spora s operatorima elektroničkih komunikacija (telekomima).