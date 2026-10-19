HAKOM: Krajem listopada prva analiza o cijenama usluga elektroničkih komunikacija

Cijene telekom usluga u Hrvatskoj u godinu dana nisu se značajno promijenile, a kako se stalno nude akcijske ponude korisnici mogu proći i povoljnije ako "aktivnije odgovore" na te ponude, rekao je za Hinu Mladen Sikirica iz HAKOM-a u povodu skorašnje objave prve HAKOM-ove analize cijena.

Tu analizu HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) planira objaviti krajem listopada 2026. godine, najavljuje Sikirica, koji je rukovoditelj Odjela ekonomije tržišta u HAKOM-u, dodajući da su time obuhvatili samo podatke o cijenama za privatne korisnike, i to u razdoblju od godinu i pol, odnosno za tri polugodišta, dva u 2025. i polovicu 2026.

Kompleksnost praćenja i analize cijena

"HAKOM do sada nije sustavno pratio cijene na tržištu elektroničkih komunikacija jer je to dosta kompleksno zbog puno različitih opcija, a i nije jednostavno ni uspoređivati cijene među operatorima, kao ni kod jednog operatora za različite pakete usluga. No, uvidjeli smo potrebu za sustavnijim praćenjem maloprodajnih cijena na tom tržištu koje reguliramo i u 2025. smo izradili metodologiju za praćenje maloprodajnih cijena te smo prikupljali podatke o svim tarifama za privatne korisnike u fiksnim i mobilnim mrežama od operatora koji zajedno imaju bar 90 posto tržišnog udjela u broju korisnika", objasnio je Sikirica.

Podatke su prikupili od tri najveća telekoma, HT, A1 i Telemach, te jednog manjeg Magic.net, a sve s ciljem da analizom pokažu kretanje cijena na nacionalnoj, ali i regionalnoj razini. Zbog toga su prikupili podatke i o broju korisnika tarifa po općinama i gradovima kako bi mogli vidjeti utjecaj deregulacije na cijenu i regionalne razlike.

Sikirica je podsjetio i da Europska komisija (EK) redovito uspoređuje cijene tih usluga u zemljama EU, te da su prema njihovom zadnjem izvješću za 2024 u Hrvatskoj u gotovo svim kategorijama bile niže od prosjeka EU, osim za kategoriju najnižih brzina pristupa. To su usluge koje se pružaju putem bakrene mreže, a razlog tome je, komentira Sikirica, niža konkurentnost na tom dijelu tržišta jer tu mrežu ima jedan operator.

S druge strane, na tržištu mobilnih i optičkih mreža vrlo velikih kapaciteta ima već niz operatora koji grade i vlastite mreže i važno im je da ih korisnici koriste kako bi se ulaganja u te mreže vraćala pa zato nude niže cijene i privlače korisnike, odgovorio je Sikirica na pitanje o čestim akcijskim ponudama na tržištima, kojima operatori uz nove, žele privući i korisnike od drugih operatora.

To je, kaže Sikirica, specifično zadnjih nekoliko godina, kao i da cijene, u usporedbi s prosječnom plaćom, realno padaju.

Iznosi pritom ocjenu da su hrvatski korisnici dosta 'pasivni' u promjeni operatora, odnosno njih 36 posto nikada to nisu učinili, a mogli bi, kako smatra, proći i jeftinije kada bi to radili. Podaci HAKOM-a kažu i da je korisnicima danas brzina pristupa često važnija od cijene tj. oko 76 posto ih bira operatore zbog brzina, a 67 posto zbog cijene, dok ih 37 posto ne zna koju brzinu imaju.

"Veće je pitanje kako će operatori početi vraćati ta svoja ulaganja, jer i akcije su ulaganja, a pojedini operatori za najviše brzine i najbolju kvalitetu na optici daju niže cijene nego na bakrenoj mreži. To može biti problem u budućnosti za njih, kako to monetizirati, odnosno povratiti novac uložen u optiku. U analizi smo uočili i paradoks da je cijena paketa internet plus telefon s brzinama od 1GB (gigabajta) značajno niža nego na bakru", otkrio je Sikirica.

Kod tzv. triple paketa s televizijom dosta utjecaja na cijene ima sadržaj, koji je dosta skup i operatori ga moraju platiti, pa su i stoga paketi s televizijom u pravilu skuplji, ali i tu vidimo da su cijene na višim brzinama niže ili bar jednake cijenama na nižim brzinama.

Telekomi o cijenama

Cijene, što na njih utječe i kako ih određuju bila je i jedna od tema na nedavnom Danu tržišta HAKOM-a, gdje su predstavnici tri najveća telekoma naglasili da tu ima mnogo faktora koje uzimaju u obzir, pri čemu su svi izdvojili troškove, prije svega izgradnje, održavanja i unapređenja mreža, ali i energije, instalacija, sigurnosti IT sustava, opreme i potreba korisnika.

Direktor marketinga i upravljanja proizvodima Hrvatskog telekoma (HT) Ivan Runje naglasio je da cijene ovise i o ulaganjima za čiju isplativost treba puno godina, dodajući da HT uz ostalo puno ulaže i u kvalitetu usluga i mreža.

"Korisnike sve više zanima njihova povezanost, kao i brzine, a važno je i kako vide telekome. Ipak, sve više ih vidi da ta ulaganja donose stabilnost i sigurnost mreže", kaže Runje.

Direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatska Maja Biočić smatra da je telekom infrastruktura postala jednako važna kao prometna ili energetska, jer o njoj ovise gospodarstvo, digitalne javne usluge, obrazovanje i svakodnevni život građana i da zato cijene telekoma treba promatrati u kontekstu dugoročnih ulaganja u mreže.

"Riječ je o vrlo konkurentnoj industriji, što potvrđuju i podaci Državnog zavoda za statistiku, po kojima su u posljednjih deset godina cijene u telekomunikacijama rasle najsporije od svih skupina proizvoda i usluga, i to znatno sporije od ukupnih potrošačkih cijena. Istodobno, od operatora se očekuje sve brža gradnja optičkih i 5G mreža“, ističe Biočić za Hinu.

Član uprave i glavni direktor za razvoj proizvoda Telemacha Hrvatska Damir Vrsajković Hini je pak na pitanje o njihovim cijenama usluga rekao da su i do 20 posto povoljnije od konkurentskih, te da su još 2024. kao jedini operator snizili cijene fiksnih internetskih paketa uz istodobno povećanje brzina.

"Gigabitni internet postavili smo kao standard u našoj fiksnoj ponudi. Vjerujemo da tehnologija ima pravu vrijednost tek kada je dostupna i kada se koristi. Zato je naš cilj omogućiti što većem broju građana pristup naprednim tehnologijama uz najbolju vrijednost za novac. To prepoznaju i korisnici i tri godine za redom smo operator s najvećim priljevom mobilnih korisnika na hrvatskom tržištu", zaključio je Vrsajković.