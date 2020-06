Bilo je i nekoliko prijavljenih slu\u010dajeva prekomjerne konzumacije alkohola, kao i tu\u010dnjava, a izdan je rekordni broj kazni za parkiranje u Bournemouthu - \u010dak 558!

<p>Gradski vijećnici u Bournemouth proglasili su hitan slučaj nakon što su tisuće nahrlile na gradske plaže porastom temperatura.</p><p>Vijećnici tvrde da ovoliko ljudi bude tek za državne praznike. Na snagu su stavljene zapovijedi o rastjerivanju ljudi koji se nalaze na plažama, kao i zabrani kampiranja preko noći, a brojne policijske patrole stražare područjem.</p><p>Tamošnja gradska vijeća tvrde da su ljudima savjetovali da ne idu na plaže, no očigledno su to ignorirali, a vijećnici su iste nazvali neodgovornima.</p><p>Građani su na britanske plaže pohrlili zbog visokih temperatura, najviših dosad ove godine. U srijedu je bilo izmjereno 32,6 stupnjeva Celzijusovih, a dan iza čak 33,3 u blizini Londona.</p><p>Uz to, nenadano visok broj ljudi na plažama doveo je i do brojnih drugih problema. Nepravilno parkiranje, prekomjerna količina smeća i kaosi na cestama samo su neke od negativnih pojava, rekli su iz gradskog vijeća u Bournemouthu.</p><p>Bilo je i nekoliko prijavljenih slučajeva prekomjerne konzumacije alkohola, kao i tučnjava, a izdan je rekordni broj kazni za parkiranje u Bournemouthu - čak 558!</p><p>- Neodgovorno ponašanje ovolikog broja ljudi je šokantno i naše službe rastegnule su se do kraja svojih mogućnosti kako bi održale sigurnost. Nismo imali izbora nego proglasiti hitan slučaj kako bismo sve pokrenuli. Broj ljudi koji se spustio bio je kao za vrijeme državnog praznika... Molim vas ne dolazite - rekla je čelnica Gradskog vijeća Vikki Slade, a saborski zastupnik iz zapadnog Bournemoutha Conor Burns rekao je da je ovo 'najgore okupljanje koje je dosad vidio'.</p><p> </p>