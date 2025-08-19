Trump i Putin u 40-minutnom razgovoru dogovorili blisku suradnju oko Ukrajine. Priprema se sastanak Putina i Zelenskog na tajanstvenoj lokaciji
Halo, Vlado? Trump je odmah nakon sastanka sa Zelenskim nazvao Putina. Objavili i fotku
Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog, rekao je Donald Trump.
Ruska strana neizravno je potvrdila sinoćnji razgovor, a agencija RIA izvijestila je da je telefonski poziv Trumpa i Putina trajao 40 minuta, pozivajući se na kremaljskog dužnosnika Jurija Ušakova.
- Raspravljalo se o tome kako bi bilo vrijedno istražiti mogućnost podizanja razine predstavnika koji s ukrajinske i ruske strane sudjeluju u izravnim pregovorima - rekao je Ušakov.
- Trump i Putin dogovorili su da će biti u bliskom kontaktu o ukrajinskoj krizi i drugim pitanjima - nastavio je Ušakov.
Podsjetimo, sastanak između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog održan je jučer u Bijeloj kući, uz sudjelovanje čelnika Europske unije i glavnog tajnika NATO-a. Glavne teme razgovora bile su mogućnosti postizanja mira u Ukrajini, sigurnosna jamstva za zemlju te pripreme za eventualni trilateralni susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom
