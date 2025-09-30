Borci Hamasa bili bi amnestirani, no odbiju li plan, Izrael ima odriješene ruke za rat ‘do kraja’. Iz Hamasa su rekli da će u dobroj vjeri pregledati taj plan i uskoro dati odgovor
Hamas nestaje, a ne pristanu li na uvjete za mir, bit će uništeni
Bijela kuća objavila je u noći na utorak kartu Gaze i detalje američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir na tom području. Prezentirali su ga nakon njegova sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Washingtonu. On još ne predviđa Palestinsku državu, no jamči da Izrael neće anektirati Pojas Gaze. To područje će obnoviti zajedničkim naporima, a sve bi trebala postati oaza bez terorizma.
