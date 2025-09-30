Obavijesti

News

PLAN ZA GAZU PLUS+

Hamas nestaje, a ne pristanu li na uvjete za mir, bit će uništeni

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 4 min
Hamas nestaje, a ne pristanu li na uvjete za mir, bit će uništeni

Borci Hamasa bili bi amnestirani, no odbiju li plan, Izrael ima odriješene ruke za rat ‘do kraja’. Iz Hamasa su rekli da će u dobroj vjeri pregledati taj plan i uskoro dati odgovor

Bijela kuća objavila je u noći na utorak kartu Gaze i detalje američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir na tom području. Prezentirali su ga nakon njegova sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Washingtonu. On još ne predviđa Palestinsku državu, no jamči da Izrael neće anektirati Pojas Gaze. To područje će obnoviti zajedničkim naporima, a sve bi trebala postati oaza bez terorizma.

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'
PRIPREMITE TOPLU ODJEĆU

Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'

Danas će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno, uz moguću kišu. U Dalmaciji će biti i sunca, a od sredine dana porast naoblake uz buru

