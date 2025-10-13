Hamas oslobodio srpskog državljanina. Zbog mučenja je izgubio vid na jedno oko

Hamas je počeo puštati izraelske zatvorenike iz Gaze. Jedan od prvih koji je izašao na slobodu je državljanin Srbije Alon Ohel. Zauzvrat, Izrael će pustiti palestinske zatvorenike.

- Alon (24) otet je 7. listopada 2023. iz skloništa na festivalu Nova. Pretrpio je teške ozljede, uključujući gubitak vida na jednom oku, dok je vid na drugom oku ugrožen. Pušteni taoci potvrdili su da je bio okovan u tunelima bez odgovarajućeg liječenja - navelo je ministarstvo vanjskih poslova Izraela. Njemačko-srpsko-izraelski državljanin otet je iz skloništa 7. listopada 2023., nakon što je pobjegao s glazbenog festivala Nova.

Zabrinutost za Alona porasla je nakon što je Hamas u rujnu objavio propagandne videozapise koji su pokazivali da je u lošem zdravstvenom stanju. Oslobođeni taoci također su svjedočili da je izgubio vid na jedno oko te da je ranjen gelerima na dan otmice.

Američki predsjednik Donald Trump stigao je na Bliski istok, gdje će prvo posjetiti Izrael, a zatim Egipat. Očekuje se da će Trump i egipatski predsjednik predvoditi summit o miru u Gazi, koji će se održati u Sharm el-Sheikhu.