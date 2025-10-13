Obavijesti

News

Komentari 1
ALON OHEL

Hamas oslobodio srpskog državljanina. Zbog mučenja je izgubio vid na jedno oko

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Hamas oslobodio srpskog državljanina. Zbog mučenja je izgubio vid na jedno oko
Foto: izraelsko ministarstvo vanjskih poslova

Zabrinutost za Alona porasla je nakon što je Hamas u rujnu objavio propagandne videozapise koji su pokazivali da je u lošem zdravstvenom stanju. Oslobođeni taoci također su svjedočili da je izgubio vid na jedno oko te da je ranjen gelerima na dan otmice

Hamas je počeo puštati izraelske zatvorenike iz Gaze. Jedan od prvih koji je izašao na slobodu je državljanin Srbije Alon Ohel. Zauzvrat, Izrael će pustiti palestinske zatvorenike. 

 - Alon (24) otet je 7. listopada 2023. iz skloništa na festivalu Nova. Pretrpio je teške ozljede, uključujući gubitak vida na jednom oku, dok je vid na drugom oku ugrožen. Pušteni taoci potvrdili su da je bio okovan u tunelima bez odgovarajućeg liječenja - navelo je ministarstvo vanjskih poslova Izraela. Njemačko-srpsko-izraelski državljanin otet je iz skloništa 7. listopada 2023., nakon što je pobjegao s glazbenog festivala Nova.

Zabrinutost za Alona porasla je nakon što je Hamas u rujnu objavio propagandne videozapise koji su pokazivali da je u lošem zdravstvenom stanju. Oslobođeni taoci također su svjedočili da je izgubio vid na jedno oko te da je ranjen gelerima na dan otmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prvih sedam talaca vratilo se u Izrael, čeka se puštanje njih 13. Donald Trump sletio u Tel Aviv 07:05
Prvih sedam talaca vratilo se u Izrael, čeka se puštanje njih 13. Donald Trump sletio u Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters
POVRATAK KUĆI Pogledajte što je u paketu koji je Netanyahu složio za taoce
Pogledajte što je u paketu koji je Netanyahu složio za taoce

Američki predsjednik Donald Trump stigao je na Bliski istok, gdje će prvo posjetiti Izrael, a zatim Egipat. Očekuje se da će Trump i egipatski predsjednik predvoditi summit o miru u Gazi, koji će se održati u Sharm el-Sheikhu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025