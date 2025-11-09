Izrael je u nedjelju primio posmrtne ostatke za koje Hamas tvrdi da pripadaju izraelskom vojniku ubijenom u palestinskoj enklavi prije više od desetljeća
NAKON VIŠE OD DESETLJEĆA
Hamas predao Izraelu tijelo vojnika ubijenog u Gazi 2014.
Čitanje članka: < 1 min
Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da je tijelo predao Crveni križ na teritoriju Gaze.
Hamas je ranije objavio da će predati tijelo Hadara Goldina, vojnika ubijenog u zasjedi u Gazi tijekom rata Izraela i Hamasa iz 2014. godine.
Posjet izraelskog vojnog dužnosnika Goldinovoj obitelji u subotu sugerira da izraelski dužnosnici smatraju Hamasove tvrdnje vjerodostojnima, piše izraelski medij Haaretz.
Hamas je od postizanja primirja 10. listopada oslobodio 20 talaca i do nedjelje predao posmrtne ostatke 23 poginulih od 28 koliko ih se obvezao vratiti.
