Hamas predao Izraelu tijelo vojnika ubijenog u Gazi 2014.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da je tijelo predao Crveni križ na teritoriju Gaze.

Hamas je ranije objavio da će predati tijelo Hadara Goldina, vojnika ubijenog u zasjedi u Gazi tijekom rata Izraela i Hamasa iz 2014. godine.

Posjet izraelskog vojnog dužnosnika Goldinovoj obitelji u subotu sugerira da izraelski dužnosnici smatraju Hamasove tvrdnje vjerodostojnima, piše izraelski medij Haaretz.

Hamas je od postizanja primirja 10. listopada oslobodio 20 talaca i do nedjelje predao posmrtne ostatke 23 poginulih od 28 koliko ih se obvezao vratiti.