NAKON VIŠE OD DESETLJEĆA

Hamas predao Izraelu tijelo vojnika ubijenog u Gazi 2014.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hamas predao Izraelu tijelo vojnika ubijenog u Gazi 2014.
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS

Izrael je u nedjelju primio posmrtne ostatke za koje Hamas tvrdi da pripadaju izraelskom vojniku ubijenom u palestinskoj enklavi prije više od desetljeća

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da je tijelo predao Crveni križ na teritoriju Gaze. 

Hamas je ranije objavio da će predati tijelo Hadara Goldina, vojnika ubijenog u zasjedi u Gazi tijekom rata Izraela i Hamasa iz 2014. godine. 

Posjet izraelskog vojnog dužnosnika Goldinovoj obitelji u subotu sugerira da izraelski dužnosnici smatraju Hamasove tvrdnje vjerodostojnima, piše izraelski medij Haaretz. 

MEĐU POSLJEDNJIM ŽIVIMA Izraelski talac o zatočeništvu u Gazi: 'Islamski džihadist skinuo me do gola. Paklu nema kraja'
Izraelski talac o zatočeništvu u Gazi: 'Islamski džihadist skinuo me do gola. Paklu nema kraja'

Hamas je od postizanja primirja 10. listopada oslobodio 20 talaca i do nedjelje predao posmrtne ostatke 23 poginulih od 28 koliko ih se obvezao vratiti.

