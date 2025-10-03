Obavijesti

NAKON TRUMPOVA ULTIMATUMA

Hamas se oglasio: Pristali osloboditi izraelske taoce, spremni su na pregovor

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hatem Khaled

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine. 

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.  

Trump je rekao da su preostali militanti Hamasa u Gazi opkoljeni i da će bez dogovora biti "proganjani i ubijeni", a "nevine Palestince" je pozvao da se maknu u sigurnija područja Gaze.

Američki plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju će voditi međunarodno tijelo.

Trump nije rekao hoće li se o uvjetima moći pregovarati, kao što to Hamas traži.

Hamas nije rekao hoće li pristati na razoružanje, zahtjev Izraela i SAD-a koji je ranije odbacio.

Palestinska militantna skupina priopćila je da "cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na prekid rata u Pojasu Gaze, razmjenu zarobljenika i hitan dotok pomoći", među ostalim uvjetima.

Rekli su da su spremni osloboditi sve taoce, "i žive i mrtve" i pregovarati o detaljima kako to učiniti. Viši dužnosnik Hamasa rekao je za Al Jazeeru da predaja talaca u roku od 72 sata "nije realistična".

Također, spremni su "predati upravu Pojasa Gaze palestinskom tijelu neovisnih (tehnokrata) temeljenom na palestinskom nacionalnom konsenzusu i uz podršku arapskih i islamskih snaga".

Viši dužnosnik Hamas rekao je također da bi se pitanja o budućnosti Gaze trebala razmatrati unutar sveobuhvatnog palestinskog nacionalnog okvira u kojemu bi trebao biti i Hamas.

