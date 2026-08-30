Hamenei pozvao vladare u Zaljevu da se suprotstave 'pravom neprijatelju'

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei pozvao je muslimanske zemlje, posebno one u Zaljevu, da se ujedine protiv onoga što je nazvao njihovim "pravim neprijateljem" i rekao da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika, javlja Reuters. Poruka je objavljena na Hameneijevom kanalu na Telegramu u povodu Tjedna islamskog jedinstva, kojim se obilježava rođendan proroka Muhameda.

Poziva se na jedinstvo muslimana, suradnju u raznim područjima i međusobnu obranu te ističe da svatko tko stvara podjele među muslimanima, "svjesno ili nesvjesno", pomaže neprijateljima islama. Hamenei je u poruci upitao bi li Palestinci ostali "tako bespomoćni" da su muslimani bili ujedinjeni.

Hamenei nije viđen u javnosti otkako je ranjen u američko-izraelskim zračnim napadima prije šest mjeseci kojim je počeo rat u Iranu, a u kojima je ubijen njegov otac, prethodni vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei.

Njegov poziv na jedinstvo odražava izjavu koju je dao u petak Irancima, kada je rekao da je zabranio postupke koji štete društvenoj koheziji i pozvao vlasti da izbjegavaju "obeshrabrujuće izjave" koje slabe nacionalni i javni moral.

Hamenei je posebno upitao vladare arapskih zemalja u Zaljevu bi li se "lopovi bez identiteta" usudili žudjeti za njihovom zemljom i posjedima da su narodi i vlade zaljevskih zemalja bili "ujedinjeni pod zastavom islama".

Od Islamske revolucije 1979. godine, monarhije arapskih zemalja Perzijskog zaljeva smatrale su iransku revolucionarnu ideologiju, uključujući njegovu antimonarhističku retoriku i regionalni utjecaj, prijetnjom svojim političkim sustavima.

Tijekom sadašnjeg sukoba, Teheran je napao američke vojne objekte, kao i drugu infrastrukturu u zaljevskim državama, naglašavajući napetosti između Teherana i njegovih zaljevskih susjeda.

- Moja snažna i ponovljena preporuka vladarima islamskih zemalja, posebno zemalja zapadne Azije i Zaljeva, jest da identificiraju svojeg pravog neprijatelja, shvate njegov plan i suoče se s njim - rekao je Hamenei.