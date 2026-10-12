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naložila im promjene

Hanfa udarila po Generaliju: Moraju mijenjati pravila za kasko štete i ubrzati isplate

Piše HINA,
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Hanfa udarila po Generaliju: Moraju mijenjati pravila za kasko štete i ubrzati isplate
Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
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Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila je Generali osiguranju da unaprijedi postupanje s odštetnim zahtjevima kasko osiguranja kako bi se osiguralo brže i učinkovitije isplaćivanje šteta osiguranicima.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u ponedjeljak je naložila Generali osiguranju provedbu mjera u cilju unaprjeđenja sustava upravljanja odštetnim zahtjevima kasko osiguranja i postupanja s njima, radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u procesu njihove obrade i likvidacije. Kako se navodi u rješenju objavljenom na internetskim stranicama Hanfe, na sjednici upravnog vijeća doneseno je rješenje kojim se Generali osiguranju, između ostalog, nalaže “da donese nove ili izmijeni postojeće interne akte kojima se uređuje zaprimanje, obrada i likvidacija odštetnih zahtjeva”. 

Tražene promjene, navodi se, potrebno je napraviti na način da se “osigura jasno, proaktivno i dosljedno postupanje društva te jasna, potpuna i ujednačena komunikaciju prema osiguranicima.”

Među ostalim, Hanfa je naložila tom osiguranju da “uskladi rokove za obavljanje izvida između važećih uvjeta osiguranja i relevantnih internih akata” te da “postupovno precizno propiše način isplate nespornog dijela obveze kojim se osigurava njegova isplata bez odgađanja”.

Također, Generali osiguranju je naloženo i da propiše rokove i način postupanja u slučaju kada su osnovanost odštetnog zahtjeva ili visina osigurnine sporni kako bi se osiguralo pravodobno postupanje u rokovima propisanima Zakonom o obveznim odnosima. 

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Rješenjem Hanfe tom su osiguravatelju naložene i druge mjere standardizacije značenja pojmova i komunikacije u postupku obrade i likvidacije štete.

Također je Hanfa, radi unaprjeđenja samog postupka obrade i likvidacije odštetnih zahtjeva u istoj vrsti osiguranja, naložila da Generali, “nakon ispunjenja zakonskih pretpostavki bez odgađanja isplaćuje nesporni dio svoje obveze”, kao i da u zakonom propisanom roku donosi odluku o neosnovanosti odštetnog zahtjeva. 

Hanfa je u rješenju zatražila da joj Generali osiguranje dostavi odgovarajuća izvješća kojim će dokazati da su njeni nalozi provedeni.

Generali može osporavati rješenje Hanfe u upravnom sporu, ali to ne odgađa njegovo izvršenje.

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