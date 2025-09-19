Obavijesti

Hanfa upozorava na prijevaru kojom se građane poziva da ulažu u dionice Revoluta

Hanfa upozorava na prijevaru kojom se građane poziva da ulažu u dionice Revoluta
Hanfa ističe i da se navedeni sumnjivi subjekt Better Trading Dubai ne nalazi u njenim registrima i nije ovlašten za pružanje investicijskih usluga na području Hrvatske

Hanfa je upozorila u petak na prijevaru kojom se poziva građane da dostave osobne podatke putem sumnjivih internetskih stranica, kako bi ih se navodno pravovremeno obavijestilo o javnoj ponudi dionica poznate svjetske "fintech" kompanije Revolut. Putem sumnjivih internetskih stranica (npr. www.bettertrading.co) i slanjem e-mail poruka građane se poziva na davanje osobnih i kontakt-podataka, navodeći pritom da će prvi biti obaviješteni o početku javne ponude dionica Revoluta te da će na taj način među prvima moći uložiti u njegove dionice, objavila je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Građani su objasnili Hanfi da nakon davanja kontakt podataka slijede brojni telefonski pozivi navodnih posrednika koji ih nagovaraju na otvaranje računa za trgovanje i uplatu novčanih sredstava.

Iako su u medijima primijećeni natpisi o tome da će javne ponude dionica Revoluta zaista biti, ističu iz Hanfe, niti je određen konkretan datum niti je o tome objavljena službena odluka tog društva.

No, napominju, sumnjivi subjekti iskorištavaju informaciju o javnoj ponudi dionica Revoluta i koriste je u svrhu poticanja na uplatu novčanih sredstava putem sumnjivih internetskih stranica, što ukazuje na prijevaru.

Hanfa ističe i da se navedeni sumnjivi subjekt Better Trading Dubai ne nalazi u njenim registrima i nije ovlašten za pružanje investicijskih usluga na području Hrvatske.

Prijevare u kojima se koriste lažni dokumenti s Hanfinim obilježjima

Odvojeno, Hanfa je upozorila i na financijske prijevare u kojima se koriste lažni dokumenti (lažni pravilnik) s Hanfinim obilježjima, kao što su njen naziv, logo i memorandum, kao i lažni potpisi članova Upravnog vijeća Hanfe.

Naime, agencija je zaprimila više upita građana koji navode da ih se kontaktira putem raznih kanala uz nagovaranje na uplatu novčanih sredstava u svrhu ulaganja.

Pritom prevaranti koriste lažni dokument s obilježjima Hanfe, a kako navode iz agencije, uočeno je da takav pristup često imaju subjekti koji nisu ovlašteni pružati usluge u Hrvatskoj i ne nalaze se u registrima Hanfe, primjerice subjekt Swiss-Capital.

Uz napomenu da je i ranije upozoravala na pojavu e-mailova i telefonskih poziva prevaranata, u kojima se lažno predstavljaju kao njeni zaposlenici, Hanfa je ponovno pozvala građane da obrate posebnu pozornost u slučajevima kada ih se kontaktira s ponudom za ulaganje ili traži uplata novčanih sredstava.

Građanima je poručila i da trebaju imati u vidu da ih Hanfa nikada neće kontaktirati s ponudom za ulaganja, neće slati dopise o ulaganjima niti će tražiti podatke o računima za uplatu novčanih sredstava u svrhu ulaganja ili bilo kakve druge slične podatke.

"Ističemo važnost dobrog informiranja i edukacije, što bi trebao biti prvi korak u donošenju odluke o ulaganju. Osobe zainteresirane za ulaganje mogu u registrima Hanfe provjeriti koja su društva ovlaštena pružati investicijske usluge na području Hrvatske", zaključno su poručili.

