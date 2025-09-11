Hanfa upozorava: XueX i dalje nastavlja varati ljude. Koriste nove nazive i druge kanale...

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga poziva građane na oprez jer je uočeno da subjekt XueX EG Investment Group nastavlja s aktivnostima u svrhu prijevare građana, stoji na stranicama Hanfe. Dodaju da pritom XueX koristi nove nazive i kontaktira građane putem novih kanala.

Dodaju da se pisalo i ukazivalo na aktivnosti subjekta XueX koje predstavljaju financijsku prijevaru kroz piramidalnu shemu. Hanfa ističe da su Ponzijeve sheme primjer prijevara koje nisu povezane s radom Hanfinih subjekata nadzora.

- U ovom slučaju nije riječ o registriranom društvu koje je Hanfin subjekt nadzora te Hanfa nije nadležna za provedbu postupaka nad istim. Zato Hanfa poziva građane na oprez i da se obrate policiji u slučaju sumnje na takvu prijevaru. Posebno se ističe nastavak prijevarnih aktivnosti subjekta XueX putem novih grupa na Telegramu, novog imena i lažne internetske stranice naziva www.sklcoinc.com. U navedenu lažnu investicijsku grupu na Telegramu može se ući ili uplatom određenog novčanog iznosa (300 - 1000 dolara) ili pozivom od strane prijatelja koji prosljeđuju kod za ulazak u grupu. Upozoravamo građane da ne ulaze u spomenute grupe te da ne uplaćuju novac prevarantima čak i bez obzira na to što ih u grupu često puta pozivaju njihovi poznanici - stoji u priopćenju.

Podsjećaju građane da obrate pozornost na znakove potencijalne prijevare: tvrtka nema dozvolu za rad, tj. nije upisana u registre Hanfe, obećanje visoke i nerealne zarade, hitnost - sada, odmah, jedinstvena prilika, web stranica nema sve potrebne elemente (naziv regulatora, opće uvjete poslovanja itd.), obratite pozornost na potencijalno krivotvorene logotipe i potpise institucija, fokus na pozivanje drugih - profit se ostvaruje dovođenjem novih članova, a ne stvarnim proizvodima ili uslugama, za isplatu zarađenih sredstava traži se dodatna uplata (npr. lažne porezne obveze, transakcijske naknade itd.).

- Savjetujemo građanima da budu izuzetno oprezni prilikom primanja investicijskih ponuda od nepoznatih pojedinaca ili tvrtki, bez obzira na to je li to putem zatvorenih grupa na društvenim mrežama, telefonom ili odgovaranjem na online oglase. Naglašavamo da se građani prije odluke o ulaganju dobro informiraju o tome s kime će poslovati. Prije svega preporučujemo provjeriti ima li društvo dozvolu za rad tj. je li društvo registrirano i regulirano od strane Hanfe ili ima dozvolu za rad u Hrvatskoj na osnovu notifikacije. To mogu učiniti uvidom u Registre Hanfe, a mogu se i obratiti Hanfi na e-mail adresu potrosaci@hanfa.hr ili telefonom na 01/6173-281 - stoji u priopćenju.