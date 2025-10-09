Samo danas od 20 sati do ponoći pretplati se po najpovoljnijoj cijeni i uživaj u neograničenom pristupu sadržaju portala 24sata.hr punih mjesec dana i iskoristi sve benefite mjesečnog paketa Oranža
SAMO 4 SATA!
Happy hour povodom utakmice: Zgrabi mjesečni Oranž i kupone za Avenue Mall i Admiral!
Čitanje članka: < 1 min
Iskoristi happy hour i postani pretplatnik Oranža za 0,5 € mjesečno! Čitaj sve članke na 24sata.hr i iskoristi popuste i kupone u vrijednosti od 41 eura u našem mjesečnom paketu među kojima je 6 € za Admiral i 50 bodova na Avenue Mall loyalty kartici. Sve što trebaš napraviti je kliknuti OVDJE i otključati najbolji sadržaj i najpovoljnije pogodnosti! Pretplati se već danas!
Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 41 €:
🎁 50 bodova na Avenue Mall loyalty kartici
🎁 6 € kupon za Admiral
🎁 15 € kupon za Horizont
🎁 20 € kupon za Persistance
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge