Obavijesti

News

SAMO 4 SATA!

Happy hour povodom utakmice: Zgrabi mjesečni Oranž i kupone za Avenue Mall i Admiral!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Happy hour povodom utakmice: Zgrabi mjesečni Oranž i kupone za Avenue Mall i Admiral!

Samo danas od 20 sati do ponoći pretplati se po najpovoljnijoj cijeni i uživaj u neograničenom pristupu sadržaju portala 24sata.hr punih mjesec dana i iskoristi sve benefite mjesečnog paketa Oranža

Iskoristi happy hour i postani pretplatnik Oranža za 0,5 € mjesečno! Čitaj sve članke na 24sata.hr i iskoristi popuste i kupone u vrijednosti od 41 eura u našem mjesečnom paketu među kojima je 6 € za Admiral i 50 bodova na Avenue Mall loyalty kartici. Sve što trebaš napraviti je kliknuti OVDJE i otključati najbolji sadržaj i najpovoljnije pogodnosti! Pretplati se već danas! 

Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 41 €:

🎁 50 bodova na Avenue Mall loyalty kartici
🎁 6 € kupon za Admiral
🎁 15 € kupon za Horizont
🎁 20 € kupon za Persistance

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025