Iskoristi priliku!

Happy hour povodom utakmice: Zgrabi Oranž za 12 eura i kupone vrijedne preko 300 €!

Piše 24sata,
Samo večeras od 19 do 23 sati, za 12 € dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr te više od 300 € vrijedne kupone i popuste za razne proizvode i usluge

Iskoristi happy hour akciju i aktiviraj godišnju pretplatu za 12 eura uz pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. No, to nije sve! Uz pretplatu te čekaju kuponi u ukupnoj vrijednosti od 340,67 € koje možeš iskoristiti za razne proizvode i usluge. Pretplati se već danas i iskoristi sve prednosti koje ti Oranž nudi!

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 340,67 €:


🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € za Nikal putničku agenciju
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 40 € za Teorem
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistru
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
Kupon za iSTYLE vrijedi za jedan proizvod po izboru u minimalnoj vrijednosti od 50 eura i vrijedi do 15.11.2025. 
Nakon isteka roka valjanosti, više se ne može iskoristiti. 
Kupon je moguće iskoristiti jednokratno prilikom online kupnje, unosom koda tijekom plaćanja. 
Kupon se ne može zamijeniti za gotovinu, nije prenosiv te vrijedi samo za jednog korisnika. 
