Harali su po Zagrebu i okolici, dobili 24 i pol godine zatvora! U pljačkama koristili nož, airsoft..

Gabrijela Ikanovića (21), Martina Prugovečkog (22) i Marinka Prosinika teretili su za ukupno gotovo 30 razbojništva i pokušaja razbojništva u razdoblju od prosinca 2023. do veljače 2024. Za mete su birali trgovine i dostavljače, a, osim verbalno, znali su prijetiti i air soft pištoljima i noževima kako bi se domogli novca... Na Županijskom sudu u Zagrebu njih su dvojica nedavno nepravomoćno osuđeni na ukupno gotovo 25 godina zatvora dok je treći Prosinik nepravomoćno oslobođen optužbi.

Tako je Ikanović nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora, a Prugovečki na jedinstvenu kaznu od devet i pol godina zatvora. Budući da su osuđeni na više od pet godina zatvora, obojica ostaju u istražnom zatvoru u kojem su od uhićenja u veljači prošle godine. Odlukom suda oduzima im se i iznos od 4260 eura.

Optužnica je Ikanovića i Prugovečkog teretila za niz pljački, od kojih su neke počinili zajedno.

- Samo smireno i daj mi pare. Stavi ih u škarnicl! - naredio je Ikanović djelatnici Studenca u Sesvetama 23. prosinaca 2023. godine.

Bio je maskiran fantomkom i naoružan nožem. Uplašena djelatnica dala mu je 600 eura iz blagajne.

Pet dana kasnije, u Hrvatskom Leskovcu Ikanović je prijeteći nožem orobio trgovinu Uniona. Djelatnici je stavio nož pod vrat, a zaprijetio je i maloljetnom kupcu koji se u tom trenutku tamo zatekao.

- Izvadi novac iz blagajne i neću je zaklati! - zaprijetio je mladiću te pobjegao s 140 eura.

Istoga dana 28. prosinca oko 20.30 sati maskiran fantomkom upao je u pekarnicu Desa u Ulici braće Domany u Zagrebu. I tada je prijetio nožem, no djelatnica mu nije željela dati novac. Ikanović nije odmah odustao, pokušao je preko staklene vitrine doći do blagajne, no omela ga je majka djelatnice, koja je došla i počela vrištati pa je pobjegao bez plijena.

Znao je Ikanović prilikom pljačke koristiti Air soft pištolj, ponekad bi se požalio da je dužan, a nekad je tražio od djelatnica da legnu na pod. Martinom Prugovečkim upadao je u trgovine i prijetio Air soft pištoljem, jednoj djelatnici čak je prislonio pištolj uz glavu.

Razbojnički dvojac optužnica je teretila da su 22. siječnja 2024. prijeteći Air soft pištoljem orobili stranog državljanina, dostavljača Glova. Njega su udarili pištoljem po glavi i srušili na tlo gdje su ga nastavili udarati rukama i nogama te su mu nanijeli teške ozljede. Iz džepova su mu uzeli 460 eura, a oteli su mu i mobitel te Glovo torbu s hranom.

Pokušali su 4. siječnja 2024. u Trnovitičkoj ulici u Zagrebu orobiti i dostavljača Wolta, inače hrvatskog državljanina. Nakon što im je dostavio hranu htjeli su mu platiti kunama.

- Ne primam kune - rekao im je dostavljač i krenuo zvati podršku Wolta.

- Hoćeš li nam dati hranu? - pitali su ga prijeteći Air soft pištoljem. No, on je krenuo zvati policiju pa su pobjegli.

