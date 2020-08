Harris i službeno nominirali, Obama se obrušio na Trumpa

Bivši američki predsjednik Barack Obama na demokratskoj konvenciji je napao Trumpa da je svoju dužnost upotrijebio "jedino kako bi pomogao sebi i svojim prijateljima".

<p>Kalifornijska senatorica <strong>Kamala Harris</strong> postala je u srijedu potpredsjednička kandidatkinja Demokratske stranke na američkim predsjedničkim izborima, pozivajući Amerikance da izaberu <strong>Joea Bidena</strong> za predsjednika.</p><p>Sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa optužila je za neuspjelo vodstvo koje je mnoge koštalo života.</p><p>- Neuspjeh vodstva Donalda Trumpa koštao nas je života i sredstava za život - rekla je Harris na konvenciji Demokratske stranke. Ona se obratila iz Wilmingtona u Delawareu, grada u kojemu je Bidenov dom, iz poluprazne dvorane zbog mjera protiv epidemije koronavirusa.</p><p>- Moramo izabrati predsjednika.. koji će nas okupiti - crnce, bijelce, Latinoamerikance, Azijce, autohtone - kako bismo ostvarili budućnost koju kolektivno želimo. Moramo izabrati Joea Bidena - poručila je Harris trećeg dana konvencije. "Nema cjepiva protiv rasizma...Joe će nas ujediniti". </p><p>Konvencija Demokratske stranke uglavnom se održava virtualno uz ranije snimljene govore ili obraćanja uglednih Amerikanaca iz njihovih domova.</p><p>Harris (55) je prva crna osoba u američkoj povijesti koja je prihvatila kandidaturu za potpredsjedničkog kandidata na američkim predsjedničkim izborima. Ona je ujedno i prva osoba azijskog podrijetla koja je izabrana da se natječe za tu dužnost na izborima.</p><p>Američki predsjednički izbori održavaju se u studenome i Demokratska stranka odabrala je Joea Bidena za utrku za Bijelu kuću. On će nominaciju prihvatiti u četvrtak, posljednjeg dana konvencije. </p><p>- Stalni kaos ostavlja nas prepuštenima slučaju, zbog nesposobnosti smo u strahu, a zbog bezosjećajnosti se osjećamo sami. To je previše. Možemo bolje i zaslužujemo više - poručila je.</p><p>- Trenutno imamo predsjednika koji pretvara naše tragedije u političko oružje. Joe će biti predsjednik koji naše izazove pretvara u svrhu - rekla je.</p><h2>Obamin govor - neuobičajen napad bivšeg na sadašnjeg predsjednika</h2><p>Bivši američki predsjednik <strong>Barack Obama</strong> rekao je na konvenciji Demokratske stranke da je Trumpov neuspjeh doveo do toga da je od koronavirusa umrlo 170.000 ljudi, milijuni radnih mjesta izgubljeni su, a američki ugled u svijetu drastično je smanjen.</p><p>Obama, čiji je potpredsjednik bio Biden od 2009. do 2017., rekao je da se nadao da će Trump shvatiti posao ozbiljno i otkriti poštovanje prema američkoj demokraciji.</p><p>- Donald Trump nije se razvio u poslu jer ne može. A posljedice tog neuspjeha su teške - ustvrdio je Obama u svom obraćanju iz Philadelphije iz Muzeja američke revolucije.</p><p>- Milijuni radnih mjesta su propali. Oslobođeni su najgori nagoni, ponosni ugled diljem svijeta se umanjio, a naše demokratske institucije ugrožene su kao nikada prije - rekao je Obama.</p><p>On je napao Trumpa da je svoju dužnost upotrijebio "jedino kako bi pomogao sebi i svojim prijateljima".</p><p>- Gotovo četiri godine nije pokazao nikakav interes za posao... nikakav interes da predsjedničku dužnost tretira kao nešto više od još jednog reality showa koji može koristiti kako bi dobio pažnju za kojom žudi - kazao je Obama neuobičajeno odstupajući od tradicije da bivši predsjednik ne kritizira sadašnjeg.</p><p>Bivša prva dama i američka državna tajnica Hillary Clinton, demokratska predsjednička kandidatkinja koja je 2016. izgubila od Trumpa, rekla je na konvenciji da stalno čuje od glasača da žale što su podržali Trumpa ili uopće nisu glasali.</p><p>Građane je pozvala da glasaju "bez obzira na sve", "kao da su u pitanju njihov život i egzistencija, jer jesu".</p><p>Poručila je da Biden treba pobijediti nadmoćno, te upozorila da može pobijediti na glasanju, ali da ipak izgubi Bijelu kuću.</p><p>"Joe i Kamala mogu pobijediti s tri milijuna glasova ali i dalje izgubiti. Pogledajte samo moje iskustvo. Potrebna nam je premoćna pobjeda kako nam je Trump ne bi mogao ukrasti", rekla je Clinton.</p><p>Clinton je na prethodnim predsjedničkim izborima osvojila tri milijuna glasova više od Trumpa, no izgubila je zbog izbornog sustava u kojemu američke savezne države pojedinačno na različite načine izračunavaju pobjednika u predsjedničkoj utrci. </p><p>Treći dan konvencije bio je dobrim dijelom posvećen ulozi žene u američkom društvu, te pitanjima imigracije i ograničenju prava na nošenje oružja kao i Trumpovoj politici prema klimatskim promjenama.</p><p>Nancy Pelosi, prva žena na čelu Zastupničkog doma Kongresa, poručila je konvenciji da se iz prve ruke uvjerila koliko Trump "ne poštuje činjenice, zaposlene obitelji, a posebno žene".</p><p>Trump je na kritike odgovorio tvitovima u kojima je sugerirao da Biden ne uživa stvarnu potporu govornika.</p>