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POMORSKE NESREĆE

Havarija na Jadranu. Brod potonuo kod Lošinja. Žena hitno odvedena na liječenje

Piše Filip Sulimanec,
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Havarija na Jadranu. Brod potonuo kod Lošinja. Žena hitno odvedena na liječenje
Foto: Zvonimir Barisin
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Poziv za hitan medicinski prijevoz zaprimljen je noćas, 16. srpnja u 00.18 sati u MRCC Rijeka s talijanske brodice "SAUGOS", koji su tijekom plovidbe uz zapadnu obalu otoka Lošinja iz mora spasili posadu potopljenog broda

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je kako je noćas uz zapadnu obalu Malog Lošinja, u blizini plaže Balvanida, potonuo talijanski brod "SAUGOS" te je MRCC Rijeka zaprimio poziv u pomoć posade.

Prva dojava u MRCC Rijeka zaprimljena je sinoć, 15. srpnja u 22 sata, o brodici nasukanoj kod Petrčana. Naknadnom provjerom iz zadarske Kapetanije javljeno je kako u nesreći nema ozlijeđenih.

Dojava o sljedećoj pomorskoj nesreći u zadarskom akvatoriju zaprimljena je u MRCC Rijeka sinoć u 22:09 sati. Posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC112 prenesena je informacija o nasukanju jedrilice dvočlanom posadom, uz obalu Kneza Trpimira, u Zadru. Službenici LK Zadar po dojavi su izašli na poziciju nesreće, gdje su uočili jedrilicu nasukanu lijevim bokom u pličini uvale, dok su u neposrednoj blizini zatekli dvoje članova posade, državljani Republike Francuske, neozlijeđene. LK Zadar naložila je komercijalno odsukavanje jedrilice, tijekom današnjeg dana.

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Gotovo istovremeno u MRCC Rijeka je sinoć, u 22:10 sati posredstvom ŽC112 zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći dvotrupne jedrilice, koja je udarila u gradski most u Gradu Pagu. Iz LK Zadar javili su kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih, a posljedice nesreće utvrdit će se tijekom današnjeg dana.

Nedugo potom u 22.40 sati, u MRCC Rijeka zaprimljena je dojava o nasukanju broda kod mjesta Privlaka. Nakon provjere iz LK Zadar javili su kako u pomorskoj nesreći nema ozlijeđenih te je dogovoreno komercijalno odsukavanje, za što je angažiran remorker.

Osim navedenih izvanrednih događaja, u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Zadar javljeno je i o drugim pomorskim nezgodama tijekom noći do ranih jutarnjih sati, u zadarskom akvatoriju, ali su riješene samostalnim angažmanom voditelja i vlasnika plovila ili komercijalnim uslugama.

Talijanska havarija

Poziv pogibelji te zahtjev za hitan medicinski prijevoz zaprimljen je noćas, 16. srpnja u 00.18 sati u MRCC Rijeka s talijanske brodice "SAUGOS", koji su tijekom plovidbe uz zapadnu obalu otoka Lošinja, u blizini plaže Balvanida, iz mora spasili posadu potopljenog broda, od kojih je jedna osoba zadobila ozljede i trebala je medicinsku pomoć.

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O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Rijeka, odakle su prema poziciji angažirali službenike Ispostave lučke kapetanije Mali Lošinj, koji su uspostavili izravnu komunikaciju s dojaviteljem te su s ukrcanom medicinskom pratnjom isplovili prema mjestu dojave.

Nedugo nakon što su medicinski djelatnici pripremili ozlijeđenu brodolomku za hitan medicinski prijevoz, ista je evakuirana na spasilačku brodicu te prevezena u Mali Lošinj, gdje je noćas u 02.15 sati preuzeta u daljnje medicinsko postupanje, čime je ova akcija uspje

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