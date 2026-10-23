Havelov „život u istini” važan je i u vremenu društvenih mreža

Devedeseta obljetnica rođenja posljednjeg čehoslovačkog i prvog češkog predsjednika bila je povod za razgovor o njegovu životu i nasljeđu, ali i o aktualnosti njegovih ideja. Havelove poruke o istini, odgovornosti i dijalogu poslužile su kao polazište za promišljanje današnjeg društva, osobito načina na koji se informiramo i odnosimo prema različitim mišljenjima na panel raspravi posvećenoj Václavu Havelu, održanoj u četvrtak u Češkom kulturnom centru u Daruvaru.

Pripremajući se za raspravu, Jasna Vaniček-Fila, bohemistica i članica Vijeća za elektroničke medije pročitala je Havelov esej Moć nemoćnih iz 1978. U njemu Havel razmatra kako komunistički režim održava vlast te kako mu se pojedinac može suprotstaviti odbijanjem sudjelovanja u lažima i prihvaćanjem „života u istini”.

Upravo je tu misao Vaniček-Fila povezala sa suvremenim okruženjem, u kojem se vijesti, dezinformacije i nepregledan digitalni sadržaj neprestano izmjenjuju. Posebno je upozorila na potrebu razlikovanja novinarstva i medija od društvenih mreža.

– Nemojmo društvene mreže, dakle digitalne platforme koje imaju privatne vlasnike, nazivati medijima. Medije i novinare iznimno cijenimo. Oni omogućavaju pluralističku raspravu u društvu, a mi smo ti koji ćemo saslušati sve strane i vidjeti što je istina, a što doista laž – istaknula je Vaniček-Fila.

Navodeći da, prema istraživanjima, 60 posto građana Hrvatske do vijesti dolazi slučajno, otvorila je i pitanje osobne odgovornosti pri izboru sadržaja koje pratimo. Biramo li informacije koje nam pomažu razumjeti svijet ili samo one koje potvrđuju ono u što već vjerujemo?

– Tražimo li možda svatko svoje laži na društvenim mrežama? Biramo li biti ondje i čitati ono što nam odgovara? Havelova poruka bila je razgovarati s drugima. Možda ćemo najviše naučiti upravo od onih koji se ne slažu s nama, koji misle drukčije. Mislim da je ta njegova ideja života u istini, za razliku od života u laži, univerzalna – rekla je.

Medije je opisala kao ogledalo društva, upozorivši da ne bismo trebali pristajati na „digitalni teatar koji nam se danas nudi”. Njezino je izlaganje tako Havelovo nasljeđe približilo svakodnevici: načinu na koji čitamo vijesti, slušamo sugovornike i preispitujemo vlastite stavove.

Daruvar pamti Havelovu pomoć

Za brojne pripadnike češke manjine u Daruvaru sjećanje na Havela ima i duboko osobno značenje. Pamte ga kao predsjednika koji je pomogao da djeca iz ratom pogođenog grada, bez obzira na nacionalnost, pronađu sigurnost u tadašnjoj Čehoslovačkoj.

Među njima bila je i Tanja Novotni Golubić, danas zamjenica bjelovarsko-bilogorskog župana iz redova češke manjine. Kao dvanaestogodišnjakinja na nekoliko se mjeseci odvojila od roditelja i s prijateljima i odgojiteljicama otišla iz Daruvara.

Vodeći panel-raspravu, pozvala je Leonoru Janotovu, tadašnju predsjednicu Saveza Čeha u RH, da se prisjeti akcije „Spasite našu djecu” i Havelove uloge u njezinu ostvarenju.

Janotova je ispričala kako su predstavnici češke manjine slali apele hrvatskim i čehoslovačkim političkim tijelima, a njihovi su pozivi stigli i do Ujedinjenih naroda. Prema njezinim riječima, prva je reagirala čehoslovačka Vlada, na poticaj predsjednika Havela.

Posebno emotivno bilo je sjećanje na njegov telefonski poziv u rujnu 1991., dok je u Daruvaru boravilo izaslanstvo čehoslovačkog parlamenta, a grad bio izložen granatiranju.

– Kad sam podigla slušalicu, začula sam: „Ovdje Václav Havel.” Ostala sam bez riječi. Odmah je shvatio kako se osjećam pa me upitao: „Gospođo Janotova, kako ste? Što se to kod vas događa?” – prisjetila se.

Nakon što mu je opisala stanje u Daruvaru, Havel ju je uvjerio da će Čehoslovačka pomoći.

– To je bilo kao da vam netko najljuće rane oslobodi boli – rekla je Janotova, čije je svjedočanstvo ganulo okupljene, među kojima su bili i nekadašnji sudionici odlaska u sigurno utočište.

Predsjednik koji je znao slušati

O Havelu kao čovjeku i suradniku govorio je češki diplomat i povjesničar Jiří Kuděla. Istaknuo je njegovu jednostavnost, sposobnost slušanja i dar da sažme ono što su drugi izrekli.

– Bio je sasvim normalan čovjek i upravo je po tome bio izniman. Imao je fantastičnu sposobnost slušati druge i znao je sažeti ono što je rečeno. U tome je bio jedinstven – kazao je Kuděla.

Govoreći o tome kako bi Havel promatrao današnji svijet, ocijenio je da bi ga vjerojatno smetalo ismijavanje njegovih ideja o ljubavi, koju možemo razumjeti i kao poštovanje prema drugima. Prisjetio se i njegove otvorenosti prema tehnologiji, uz svijest o potrebi opreznog i kritičkog pristupa njezinu razvoju.

Književnik Miro Gavran naglasio je Havelovu spremnost na osobnu žrtvu za ideale te vrijednost njegova djela kao poticaja za razmišljanje o društvu.

– Havel se žrtvovao za svoje ideale, želio je bolji svijet i nije mu bilo teško žrtvovati se za to. Takvih se ljudi trebamo sjećati i odavati im počast. I danas bi zasigurno bio zagovornik dijaloga, solidarnosti i istine – poručio je Gavran.

Uz podsjećanje na Havelovu dramu Audijencija i njegovu sklonost druženju uz pivo, Gavran je zaključio da bi nas Havel i danas poticao na čitanje, odlazak u kino i razgovor s prijateljima.

U raspravi su sudjelovali i visoki dužnosnik Europske komisije Hristo Hristov te sveučilišni profesor politologije Tihomir Cipek. Susret je zaključen simboličnom zvonjavom ključeva, gestom koja je obilježila Baršunastu revoluciju 1989. godine.

Havelove vrijednosti kroz učeničke radove

Program je obuhvatio i izložbu „Havel ukratko”, koju je, nakon izvedbe pjesme „Molitva za Martu”, otvorio zamjenik veleposlanika Češke Republike u Hrvatskoj Jiří Hušner.

Pridružena joj je izložba „Riječi ne šute”, s radovima učenika viših razreda čeških osnovnih škola u Daruvaru i Končanici. Kroz eksperimentalnu poeziju učenici su upoznavali Havela i vrijeme u kojem sloboda govora nije bila zajamčena. Maturanti češkog razreda daruvarske gimnazije pripremili su i program posvećen njegovu životu i vrijednostima.

Daruvarsko obilježavanje Havelove obljetnice povezalo je tako osobna ratna sjećanja s pitanjima koja zaokupljaju današnje društvo. U izlaganju Jasne Vaniček-File posebno je došla do izražaja aktualnost njegova poziva na život u istini: slušati druge, preispitivati sadržaje koje prihvaćamo i ostati otvoren za razgovor, osobito kada se ne slažemo.