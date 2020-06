'HDZ bi mogao postati prošlost, Hrvatska je bila uspavana...'

Budući da korupcija kapilarno prožima čitav naš sustav, treba staviti naglasak na pravosuđe, ali treba paziti i na druge sektore. Mnogo toga bismo napravili u pravosuđu, priča Selak Raspudić

<p>Na prethodnim parlamentarnim izborima bilo je tek 52 posto naših građana, a naš najpopularniji političar je kontinuirano Nitko, jasno je da je Hrvatska dosad bila uspavana, objasnila je <strong>Marija Selak Raspudić </strong>naziv Mostovog programa 'Hrvatska se budi' za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3835520/marija-selak-nositeljica-liste-mosta-u-1-izbornoj-jedinici-gosca-je-rtl-a-danas/">RTL Danas</a>.</p><p>Selak Raspudić je nositeljica Mostove liste u 1. izbornoj jedinici, a tamo će se 5. srpnja suprotstaviti aktualnom premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> i šefu SDP-a <strong>Davoru Bernardiću</strong>, kao i <strong>Zlatku Hasanbegoviću</strong> iz Domovinskog pokreta.</p><h2>'Trebaju nam bolji zakoni'</h2><p>U izlaganju Mostovog programa prvo je krenula s borbom protiv korupcije:</p><p>- Ona se mora odvijati u svim segmentima. Budući da ona kapilarno prožima čitav naš sustav, prvenstveno treba staviti naglasak na pravosuđe, ali treba paziti i na druge sektore. Mnogo toga bismo napravili u pravosuđu. Prvo što je potrebno, mada su sve te mjere retroaktivne, su bolji zakoni, ali ne u smislu kreacije novih zakona, nego u smislu transparentnosti donošenja zakona - započela je s konkretnijim objašnjavanjem mjera pa zaključila:</p><p>- Sada imamo poplavu novih zakona, tako da otprilike u svakom sazivu Sabora promijenite onaj broj zakona koliko ih uopće imamo. Nama treba transparentnost na svim razinama.</p><p>Ono što je netransparentno u donošenju zakona, objašnjava Selak Raspudić, je to što se oni najčešće donose po hitnim procedurama koje izgledaju tako da se donesu podnormirani zakoni i kasnije se uređuju putem niza raznih sumnjivih podzakonskih aktova. Nadodala je i kako izbor sudaca treba biti transparentniji.</p><h2>'U obrazovanju moramo biti konstruktivni'</h2><p>Dotakla se i obrazovanja, a tu smatra da kod priče o obrazovanju trebamo biti konstruktivni:</p><p>- Da bismo ozbiljno razgovarali o obrazovanju, moramo imati u vidu da ne možemo stihijski svaki put mijenjati obrazovni sustav kako koji ministar dođe. Obrazovanje se do te mjere estradiziralo da svaki ministar misli da na njemu mora ostaviti pečat, neki tip eksperimenta na Šuvarovom tragu.</p><p>- Naše osnovno pitanje u obrazovnom sustavu je osiguravanje materijalnih uvjeta rada i to na tri razine, razini infrastrukture škola, infrastrukturne opremljenosti, na razini položaja učenika, dakle dostupnosti obrazovanja i onda na razini materijalnih uvjeta naših profesora, onih koji pružaju to obrazovanje - nabrojala je Selak Raspudić kao stupove za daljnje reforme pa je odbrusila klasičnu kategorizaciju političkog spektra lijevo-desno te rekla kako su najbitniji - programi i rješenja.</p><p>HDZ bi mogao postati prošlost, rekla je nova Mostova nada te nadodala kako će Most inzistirati na demokratizaciji izbornih procesa. Za kraj, rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3835520/marija-selak-nositeljica-liste-mosta-u-1-izbornoj-jedinici-gosca-je-rtl-a-danas/">RTL Danas</a> kako više neće biti eksperimenata poput Tima Oreškovića.</p><h3> </h3>