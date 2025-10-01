HDZ BiH neće se miješati u izbore za predsjednika RS

HDZ BiH neće se miješati u predstojeće prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske jer smatra da je u ovom slučaju u pitanju načelo legitimnog predstavljanja naroda pa taj izbor treba prepustiti srpskim biračima, izjavio je aktualni potpredsjednik RS iz reda Hrvata Davor Pranjić. On je ovo kazao komentirajući nagađanja da bi o tome tko će naslijediti Milorada Dodika na mjestu predsjednika RS, na izborima zakazanim za 23. studenog, u konačnici mogli odlučiti glasovi bošnjačkih i hrvatskih birača u tom entitetu jer se ovoga puta ne biraju potpredsjednici iz reda ta dva konstitutivna naroda.

Na općim izborima provedenim 2022. Dodik je, s razlikom od nekih 30 tisuća glasova, pobijedio tadašnju kandidatkinju ujedinjene srpske oporbe Jelenu Trivić.

Istodobno je Ćamil Duraković kao nezavisni kandidat dobio 13 tisuća glasova i tako postao potpredsjednik RS iz reda Bošnjaka, a još oko 24 tisuća Bošnjaka glasalo je za njegova dva protukandidata.

Pranjić je pak kao kandidat HDZ-a BiH, s nešto manje od dvije tisuće glasova, postao potpredsjednikom iz reda Hrvata, a njegov protukandidat nezavisni Ivan Begić dobio je nešto više od 1800 glasova.

Sukladno odluci Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) novi predsjednik RS birat će se isključivo iz reda Srba pa bošnjački i hrvatski glasovi mogu presuditi u izbornoj utrci koja će se voditi između Siniše Karana, kojega je kao kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) istaknuo Dodik, te Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke (SDS) za kojega se očekuje da će dobiti potporu svih važnijih oporbenih stranaka.

No Pranjić je najavio kako HDZ BiH u tim nadmetanjima ne kani sudjelovati niti pozivati svoje birače da glasaju za nekoga od tih kandidata.

"S obzirom da se radi isključivo o predsjedniku koji je iz reda srpskog naroda, mi ostajemo tu suzdržani", kazao je Pranjić za TV Federacije BiH (FTV) uz pojašnjenje kako se u HDZ-u 20 godina bore za legitimno predstavljanje i ostaju dosljedni u tome.

Kazao je kako je svjestan da neki političari iz bošnjačkog naroda pozivaju da se pomogne oporbi u srazu s Dodikovom strankom, no misli da to ne treba raditi jer je u pitanju legitimno predstavljanje.

Pranjić je potvrdio kako je Dodik, kojemu je mandat predsjednika RS prestao na temelju presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora, na njega prenio ovlasti za potpisivanje ukaza i zakona i kaže kako u tome ne vidi ništa sporno iako zakon predviđa takav mehanizam samo u slučaju privremene spriječenosti predsjednika entiteta da obnaša dužnost.

Dodik je ranije ovog tjedna najavio kako će parlamentu RS predložiti da imenuje privremenog predsjednika entiteta do provedbe izbora, a to će vjerojatno biti upravo Karan koji sada obnaša dužnost ministra za visoko obrazovanje u vladi RS.

Karan je ranije bio ministrom unutarnjih poslova i slovi za osobu koja je bezuvjetno odana Dodiku.