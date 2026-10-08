HDZ Buje: Ostavka Vižintina čin je političke odgovornosti

HDZ grada Buja današnju ostavku gradonačelnika Fabrizija Vižintina koji se od srpnja nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na korupciju, smatra činom ljudske korektnosti i političke odgovornosti, izvijestili su u četvrtak iz te stranke.

"Poštujemo načelo presumpcije nevinosti i neovisnost pravosudnih institucija. Utvrđivanje eventualne kaznene odgovornosti isključivo je u nadležnosti pravosudnih tijela, dok politička odgovornost podrazumijeva i spremnost na donošenje teških osobnih odluka u interesu zajednice", navodi se u priopćenju bujskog HDZ-a i dodaje kako se ostavkom gradonačelnika otvara novo razdoblje za Grad Buje.

Naime, kako ističu, uz očuvanje dostojanstva, međusobnog poštovanja i odgovornosti u javnom prostoru, nužno je osigurati zakonitost rada gradskih institucija, transparentnost donošenja odluka i nesmetano funkcioniranje gradske uprave. Stoga u HDZ-u očekuju da će svi daljnji postupci biti provedeni u skladu sa zakonom te da će građani biti pravodobno i jasno informirani o svim važnim odlukama.

"Političke funkcije su prolazne, ali odgovornost prema građanima i institucijama koje predstavljamo mora ostati trajna", zaključili su u HDZ-u Buja.

U Bujama je na vlasti koalicija IDS-a i SDP-a koja u gradskome vijeću ima devet od ukupno trinaest vijećnika, dok koalicija HDZ-HNS ima četiri vijećnika.

Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova te je od tada u istražnom zatvoru, koji mu je u kolovozu produljen za još dva mjeseca. Nakon njegova uhićenja za privremenog zamjenika imenovan je nezavisni gradski vijećnik Danilo Pištan koji u obavlja zakonom propisane poslove vezane uz funkcioniranje gradske uprave.

Grad Buje očekuju tako prijevremeni izbori za gradonačelnika u roku od tri mjeseca.