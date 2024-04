HDZ dominira u dvije najjužnije izborne jedinice, SDP je drugi

U središnjem Dnevniku HTV-a nastavljeno je s objavljivanjem rezultata posljednje ankete uoči izbora. Nakon 3. i 4. izborne jedinice te 5. i 8. izborne jedinice, na redu su 9. i 10. te je tako večeras prijeđena polovica HRT-ovog velikog predizbornog istraživanja preferencija birača po izbornim jedinicama, piše HRT. HRejting za 9. i 10. izbornu jedinicu proveden je između 3. i 5. travnja na uzorku od 600 ispitanika u svakoj izbornoj jedinici. Najveća pogreška iznosi +/- 3,9%.

IX. izborna jedinica:

Iz te perspektive, birači izborne jedinice koja obuhvaća dijelove Zadarske i Splitsko-dalmatinske te cijelu Šibensko-kninsku županiju misle da bi od čak 18 lista koje se ondje natječu, samo četiri trebale biti u Hrvatskom saboru.

Prvi je HDZ-ov savez kojega podupire 37,8% birača devete izborne jedinice. Upola manje osvajaju SDP-ove Rijeke pravde odnosno 18,1%. Izborni prag na srednjem Jadranu prelaze još samo dvije stranke odnosno koalicije, obje s desnog političkog spektra: Mostova s 8,1% i ona Domovinskog pokreta sa 6,1%.

Postoje u 9. izbornoj jedinici još tri opcije koje su ispod izbornog praga, ali ih se zbog velike statističke pogreške ankete, ne može unaprijed otpisati. To je ponajprije Možemo! s 4% potpore. Jako mala šansa, ali ipak šansa za dobiti mandat, smješi se i Ričardu nezavisnom s 2,7% te Umirovljenicima zajedno s 2,1%. Pogotovo ako se zna da je i udio neodlučnih velik. Iznosi 14% devet dana prije izbora.

X. izborna jedinica:

Našu najjužniju izbornu jedinicu čine cijela Dubrovačko-neretvanska i dio Splitsko-dalmatinske županije uključujući i grad Split.

Uz 9. i ova 10. odavno je prozvana "HDZ-ovom izbornom jedinicom". Što potvrđuje i HRT-ov HRejting. Od 17 lista koje su stekle pravo sudjelovanja na izborima 17.travnja, četiri mogu biti sigurne u prolazak.

Prvi je HDZ-ov savez koji dobiva 34%. Drugi SDP-ov s 19,5%. Trećije Mostov s 10,9% i četvrti Domovinski pokret s 9%.

Iako je Možemov južni savez s 4,0% ispod praga, u igri za mandat itekako ih još drži visok udio neodlučnih od 13,2% i visoka statistička pogreška ankete. Znatno manje i koaliciju oko Socijaldemokrata koji su dobili 2,4% i Umirovljenici zajedno s 2,3%.

Kada bi se postoci preračunali u mandate

Evo na koliko zastupnika mogu računati oni koji su u 9. i 10. izbornoj jedinici prešli izborni prag. Od 10 takozvanih "hrvatskih izbornih jedinica", obrađeno je šest. Preostale četiri slijede sutra i preksutra.

- I tada ću uvodno reći isto što i danas, jučer i prekjučer - a to je da su najmanje tri razloga zbog kojih se preračunavanje glasova u mandate mora uzeti s velikom rezervom. Prvi je d'Hondtova metoda koja u osnovi favorizira najjače liste. Drugi je visoka statistička pogreška ankete. I treći - i dalje velik udio neodlučnih birača. Sve to treba imati na umu kad se gleda računica, naglasila je Munižaba.

U 9. izbornoj jedinici najviše, čak osam mandata, odnosi HDZ-ova koalicija. Upola manje SDP-ova - 4. Preostala dva ravnomjerno dijele Most i Domovinski pokret. Vrlo slična dioba saborskih mjesta je i u 10. izbornoj jedinici. Polovicu svih raspoloživih uzima HDZ (7) s partnerima. SDP-ove Rijeke pravde 4. Mostova su dva mandata, a Domovinski pokret uzima onaj zadnji.

Ukupni mandati nakon obrade 6 izbornih jedinica:

Ovim HRejtingom su zaključene još dvije od ukupno šest dosad obrađenih izbornih jedinica. Do sinoć je situacija s mandatima bila poprilično izjednačena između lijeve i desne strane političkog spektra.

S večerašnjom 9. i 10. jedinicom HDZ dobiva značajnu prednost. Trenutačno su na 38 mandata. Što je za 10 više od SDP-ove koalicije (28). Domovinski pokret je došao do 8. Most do 5. Možemo je ostao na 2, kao i IDS. Međimurski župan Matija Posavec vlasnik je onog još jednog preostalog mandata nakon šest.Od ukupno 140 saborskih mjesta, preostalih 11 do 151 pripadaju nacionalnim manjinama i takozvanoj dijaspori, u protekla tri dana popunili smo 84. Sljedećih 28 koji na redu su sutra i dolaze iz 6. i 7. izborne jedinice, piše HRT.