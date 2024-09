HDZ ga je napao: 'Isljednik Grmoja u svome totalitarnom umu želi biti nadređen DORH-u'

Nikola Grmoja je na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe stavio na dnevni red i sazivanje tematske sjednice tog odbora s temom curenja informacija iz istrage, odnosno izvida. Povod su ostavke uhićenog HDZ-ova Josipa Škorića na mjesto predsjednika uprave Hrvatskih cesta, ali i ostavka HDZ.ova Josipa Šarića na mjesto saborskog zastupnika netom prije nego su mu policajci pokucali na vrata u ponedjeljak i terete ga da je 33.000 eura proračunskog novca potrošio u privatne svrhe.

Grmoja na tu tematsku sjednicu planira pozvati i Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića kojeg bi zastupnici ispitivali o slučajevima.

Sada je na Grmojine poteze reagirao HDZ na svojoj Facebook stranici.

Isljednik Grmoja u svome totalitarnom umu želi biti „nadređen" DORH-u i glavnom državnom odvjetniku - želi da politika,...

- Isljednik Grmoja u svome totalitarnom umu želi biti „nadređen“ DORH-u i glavnom državnom odvjetniku - želi da politika, kao u komunističkom režimu, vlada pravosuđem i naređuje koga će se progoniti, a koga poštedjeti! Premda vam tako djeluje, on nije tek agresivni klaun i ekshibicionist u službi SDP-a.

Nikola Mažar, potpredsj. Odbora za pravosuđe #SaborRH: U Metkoviću, u kojem je već 11x zaredom doživio poraz na izborima, nije bez razloga nastala poslovica "U Grmoje su kratke noge!". Svi ga dobro znaju u rodnom gradu. Osim što besramno laže i podmeće, današnjim je postupcima potvrdio i to da si uzima „pravo“ istodobno i istraživati i optuživati i presuđivati - mimo pravnog poretka i svih načela trodiobe vlasti. Upravo Grmoja želi porobiti neovisne institucije. Njemu nije ni do kakvog „utvrđivanja istine“.

Na ove Mažarove riječi dodajmo da se Grmoja ni na trenutak nije osvrnuo na činjenicu da je #SDP/MOST svoju gubitničku kampanju na parlamentarnim izborima temeljio na optužbi da je Turudić imenovan kako se „HDZ-ovce ne bi hapsilo“. Nakon što su uhićena dvojica ne baš nevažnih HDZ-ovaca, dotični sada izmišlja „curenje informacija“ kako bi skrenuo pažnju s vlastitih laži - objavio je HDZ.