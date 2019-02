HDZ i dalje dvostruko jači od SDP-a i Živog zida kod birača

Kupnja aviona, burne rasprave u Saboru, izjava Antonia Tajanija, projekt LNG terminala, poteškoće u sektoru obrazovanja i zdravstva obilježili su mjesec na odlasku, a redovito istraživanje Dnevnika Nove TV, Crobarometar, pokazuje kakvo je stanje na političkoj sceni u veljači.

Hrvatska demokratska zajednica i dalje je dvostruko jača od SDP-a i Živog zida. U mjesecu propale kupnje aviona i burnih saborskih rasprava HDZ veljaču završava s potporom od 28,4 posto ili neznatnim padom od 0,4 posto u odnosu na prošli mjesec.

SDP i dalje nastavlja pad te ovoga mjeseca bilježe drugi najlošiji rezultat otkada se mjere rejtinzi političkih stranaka u proteklih 20 godina i veljaču završavaju s 13,7 posto potpore ispitanika, a gori rezultat zabilježili su samo u siječnju 2004. kad su imali 13 posto potpore. Svoj pad nastavlja i Živi zid, i to brže od SDP-a te mjesec završava s potporom od 12,4 posto, što znači da je ta stranka u dva mjeseca, od vremena kada je bila poravnata sa SDP-om za drugo mjesto, izgubila dva postotna poena. MOST je i ovoga mjeseca četvrta opcija birača te s neznatnim padom mjesec završavaju s potporom od 6,3 posto.

Prvi put testirana politička stranka START Dalije Orešković na svom početku uživa potporu od 5,6 posto birača. Svoj rejting neznatno je popravila Stranka rada i solidarnosti Milana Bandića koja uživa potporu 4,2 posto ispitanika te rastu puno sporije od broja zastupnika koje dobivaju u Hrvatskom saboru. HSS ih slijedi s potporom od 3,7 posto, a odmah iza njih je HSU s potporom od 2,9 posto. Neovisni za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića uživaju potporu od 2 posto ispitanika. Strateški saveznik HDZ-a, HNS, može uživati potporu od 1,8 posto ispitanika, baš kao i prošli mjesec. IDS odavno, iz mjeseca u mjesec gubi potporu, koja je nekada bila preko 2 posto, a u veljači mogu računati na potporu od 1,8 posto ispitanika. Istu potporu, daleko manju nego prijašnjih mjeseci, ima stranka Pametno, koja može računati na potporu od 1,8 posto ispitanika. GLAS Anke Mrak Taritaš mjesec završava s potporom od 1,5 posto ispitanika, a HRAST s 1,1 posto, što mu je jedan od boljih rezultata zadnjih mjeseci. Po 1 posto potpore ispitanika uživaju HDSSB i Promijenimo Hrvatsku Ivana Lovrinovića. Sve ostale stranke uživaju potporu manju od 1 posto, a zajedno bi, od ljevice do desnice, mehaničkim zbrajanjem dobili 4,1 posto. Neodlučnih je 5,4 posto i tu se bilježi znatan pad ispitanika.

Nakon blagog oporavka na početku godine, u veljači se vratio pesimizam. Tako 74 posto građana smatra da zemlja ide u lošijem smjeru, a tek njih 19 posto misli da je smjer u kojem se zemlja kreće dobar. Ne zna 7 posto ispitanika. Još su jedino HDZ-ovi birači optimisti, 58 posto njih misli da zemlja ide u dobrom smjeru. Kod svih ostalih oporbenih stranaka, pesimista je od 83 do 93 posto ispitanika.

Porastao je broj građana koji ne odobravaju rad Vlade Andreja Plenkovića. Istina, ne značajno, ali tako ih je u ovome trenutku dvije trećine ili 66 posto. Očekivano, pada broj onih koji odobravaju rad i poteze premijera, kojih je trenutno 26 posto, a ne zna njih 8 posto.

Istodobno, nikad veća potpora ispitanika opstanku Vlade Andreja Plenkovića do kraja mandata. U to vjeruje 82 posto ispitanika, ne vjeruje njih 12 posto, a ne zna 6 posto. Da će Vlada odraditi mandat do kraja vjeruje 93 posto HDZ-ovih birača, ali i 88 posto SDP-ovih birača.