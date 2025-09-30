HDZ i DP zajedničkim snagama obrušili se na Možemo: 'Odgoj mladih je bez ideoloških strasti'

Stranka Možemo! našla se u utorak na meti kritika tijekom slobodnih govora - Danica Baričević u ime Kluba HDZ-a prozvala ih je zbog takozvanih 'karti seksalica' ,a Stipo Mlinarić u ime Kluba DP-a zbog prosvjeda protiv "Hoda za život", vojnog roka i slično.

Nitko razuman ne smatra da zdravstveni odgoj djece i mladih nije potreban, o toj temi treba govoriti , ali razumno, bez ideoloških strasti, uz uključivanje stručnjaka i znanstvenika te u okvirima zakona, kazala je Danica Baričević (HDZ), osvrnuvši se na sporne kartice, popularno nazvane 'karte seksalice'.

„Jedina dopuštena pristranost jest isključivo dobrobit svakog pojedinog djeteta i mlade osobe”, istaknula je Baričević.

Dodala je da zdravstveni odgoj već postoji u obrazovnom sustavu Hrvatske te je u primjeni u školama kao međupredmetna tema više predmetnih kurikuluma.

„Otvorena je rasprava o tome kako se zdravstveni odgoj može unaprijediti, ali ne kroz aktivizam, neselektivno i zasigurno ne kroz 'karte seksalice'. Tako se se ne reformira i ne unapređuje sustav odgoja i obrazovanja”, poručila je Baričević i prozvala stranku Možemo! da svojim "ispadima" podcjenjuje kompetencije odgojno- obrazovnih djelatnika, manipulira javnošću i uznemiruje roditelje.

Na Možemo! obrušio se i Stipo Mlinarić (DP) nazvavši „uličarima” i „klošarima” ljude "čudne boje kose i s čudnim parolama" koji bubnjaju ispred Sabora, koji bubnjaju dok traje „Hod za život” i dok ljudi mole krunicu subotom na glavnom trgu ili koji prosvjeduju protiv vojnog roka.

„To su uvijek jedni te isti, grupa od 30-ak ljudi koje se debelo financira izvana, ali i iz Grada Zagreba, od stranke Možemo!, a koja je zapravo i nastala od tih aktivista” , kazao je Mlinarić u slobodnom govoru.

„Gospodo iz Možemo!, recite tim svojim bubnjarima, neka uzmu te bubnjeve, obuku uniforme i nek' odu kod Hamasa”, poručio im je, aludirajući na propalestinski prosvjed koji se prošlog petka održao ispred Sabora za vrijeme glasovanja.

Mlinarić je također spočitnuo zastupnicama Možemo! Sandri Benčić i Ivani Kekin što pričaju koliko se za jedan tenk može napraviti vrtića ili kupiti magnetnih uređaja, ocijenivši to čistom demagogijom. „Za vrijeme Domovinskog rata bismo za jedan hrvatski tenk dali sve vrtiće koji postoje kako bi obranili domovinu”, naglasio je.

Zdravstvenog odgoja u školama dotaknula se i Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a) kazavši da, iako je tek u najavi, Crkva već straši građane.

„Smatram da se uopće ne radi o motivima Crkve da zaštiti djecu niti o tome da su povrijeđena naukovanja vjere. Mislim da se ovdje Crkva bori za svoju moć nad državom, da kreira obrazovne sadržaje”, kazala je Orešković, dodavši da Crkva, HDZ i DP imaju "istu retoriku".