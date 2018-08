HDZ im sve više bježi, SDP ovako loš nije bio 15 godina

HDZ-u su ljetne vrućine u kolovozu najviše pogodovale, pa je njihov rejting narastao na 28,9 posto, pokazuje najnovije Crobarometar istraživanje. Zahvaljujući padu SDP-a na 17,3 posto tako su i dodatno povećali razliku u odnosu na prvu opozicijsku stranku koja bilježi jedan od najlošijih rejtinga u skoro 15 godina, javlja Dnevnik.hr

Lošije je bilo jedino u prosincu 2006. i svibnju 2005. godine kad su bili ispod 17 posto.

Živi zid se drži na 13,4 posto, dok je MOST na 7,3 posto.

Crobarometar pokazuje da HDZ može računati na više birača među onih koji su stari između 45 i 60 godina, dok SDP ima veću potporu među onima iznad 60 godina. Živi zid je pak stranka mladih i za njih bi glasovalo 24 posto birača mlađih od 30 godina. MOST ima slične rezultate i to 17 posto potpore među biračima do 30 godina.

Većina građana, njih 64 posto, nije zadovoljna radom Vlade, a imaju potporu 26 posto birača. 71 posto građana misli da Vlada neće ispuniti njihova očekivanja, no većina (77 posto) vjeruje da će Vlada odraditi mandat do kraja.

Pesimizam je i dalje prisutan i 71 posto građana misli da idemo u krivom smjeru.

Istraživanje je provela agencija Ipsos od 1. do 20. u mjesecu na uzorku od 982 osoba. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3 %, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.