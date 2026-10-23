Odlazak državnog tajnika iz MUP-a postala je prvorazredna politička kriza za vladajuće. HDZ-ov Branko Bačić podsjetio je da je imenovanje tajnika u nadležnosti premijera
ŽESTOKI SUKOB U KOALICIJI PLUS+
HDZ je pokazao zube, ne žele smjenu tajnika u MUP-u: 'Neka ga ostave, ali DP želi i svog!'
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HDZ-ovi visoki dužnosnici su službeno potvrdili da neće tako lako pristati na smjenu državnog tajnika Tomislava Bilandžića koju traži koalicijski partner Domovinski pokret, u čijoj kvoti je Bilandžić i imenovan. Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić Ćipe poručio je da bi Bilandžić trebao sam dati ostavku, a ako to ne želi, Vlada ga treba smijeniti jer je došao u kvoti te stranke, a ne "po Duhu Svetom". Umirovljeni kriminalist i predsjednik Hrvatskog kickbox saveza tako će ostati u fotelji i na plaći od 4185 eura barem još jedno vrijeme.
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