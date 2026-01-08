HDZ je prozvao Hajdaša zbog kritika Plenkoviću: Kad Urnebes progovori, zabije autogol SDP-u

Nastavlja se prepucavanje na relaciji SDP-HDZ nakon izjave premijera Andreja Plenkovića o vezanom imenovanju predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba.

- Ova izjava premijera da predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda je krajnje skandalozna i suluda. Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine - poručio je sinoć šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Na izjave šefa SDP-a stigla je reakcija HDZ-a. Oni su se oglasili na službenom Facebook profilu.

- Kada god progovori, Hajdaš zvani Urnebes zabije autogol SDP-u. Zaboravio je („zaboravio“) da je njegova partija 2017. uvjetovala izbor troje sudaca Ustavnog suda osnutkom saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor u Sabor - napisali su pa nastavili:

- Tada to nije ocjenjivao kao „izravno degradiranje integriteta kandidata za #USUD“ ili kao „grubi nasrtaj na temelje demokracije“. Šampion licemjerja Hajdaš tada taj SDP manevar nije proglašavao „skandaloznim i suludim“.

- Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!, upitao je u svojoj objavi PPHDZ/PPVRH Branko Bačić - pitaju se iz HDZ-a.

- Predsjednik Andrej Plenković još sinoć je pak podsjetio da je SDP lani namjerno opstruirao izbor 10 ustavnih sudaca u ustavnom roku, pa se zbog toga idućeg dana, u subotu, morala održati izvanredna sjednica Sabora. I poručio: Kada oni ucjenjuju i blokiraju imenovanja, onda to ljevica predstavlja kao „demokraciju“, ali kada #HDZ traži da se paketno riješe stvari, onda je to „okupacija“?! - zaključili su iz HDZ-a.