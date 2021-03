Nisam promijenio mišljenje i smatram da je Milan Bandić bio loš gradonačelnik i da je malo toga uspio napraviti s ogromnim resursima koje grad ima, kazao je Renato Petek nezavisni zastupnik zagrebačke Skupštine i kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.

Petek je u studiju 24sata govorio o ostavštini najdugovječnijeg gradonačelnika, ali i novom miješanju karata za kampanju, koja slijedi nakon Bandićeve iznenadne smrti. Privatno je, kaže Petek, Bandić prema ljudima koje bi sretao pokazivao empatiju i brigu, ali iza njegove ere navodi ostaju repovi, neriješene potencijalne korupcijske afere, sumnje na nečasne radne, a imao je i potvrđenih optužnica.

- Sve će to ostati u drugom planu, ali nadvijeno nad njegovom karijerom. Presjek njegovih dobrih i loših poteza će tek uslijediti. Smatram da će Zagrepčani sve više biti šokirani lošim stvarima koje je on radio odnosno prilikama koje je propustio učiniti na poziciju, a koji bi bili na korist građana. Profitirali su oni koji su mu bili bliski, koje je zaposlio i pomogao im koristeći gradski novac - kazao je Petek.

Nada se da će Bandićeva zamjenica Jelena Pavičić Vukičević, koja će do izbora voditi grad, taj posao obaviti bez posebnih turbulencija, jer ima iskustvo i znanje kako funkcioniraju uredi. Veliko preslagivanje strategija i kampanja za lokalne izbore već je počelo, jer većina kandidata početak kampanje gradila je napadima na Milana Bandića i stil njegove vladavine.

- To je bilo prirodno jer je on dugo godina upravljao gradom i jedan od ciljeva bio je da on to prestane to biti. Sada ćemo više govoriti o konkretnim planovima, projektima i timovima ljudi, što je dobro za Zagrepčane - kazao je Petek.

A tko je od kandidata za zagrebačkog gradonačelnika u najvećem problemu? Petek je stava da sad sve do sada pada u vodu i da kampanja zapravo kao da kreće od početka.

- Mislim da je HDZ u najvećem problemu, oni su krenuli s alibi kandidatom očito računajući opet na Milana Bandića, jer oni su jako dobro surađivali što je vidljivo iz izjava predsjednika zagrebačkog HDZ-a, ali i samog premijera. Oni su računali s time da bi mogli nastaviti suradnju i dalje. Sad imaju kandidata koji je došao s rezervne klupe. Njihov kandidat nema kapacitet biti elektibilan, nije dovoljno poznat da bi HDZ mogao računati na glasove koje je pokupio na parlamentarnim izborima - ističe Petek.

I oporba će nastavlja morati drugačije pristupiti kampanji, a tu prvenstveno misli na platformu Možemo koja je isticala borbenost prema Bandiću. Iza Milana Bandića ostaje bazen ne malog broja glasova, a Petek smatra kako će se on razmrviti odnosno da nitko ne može u potpunosti računati na njega.

- Ako gledamo površno, većina Bandićevih birača sklona je desnim opcijama i možda oni imaju više prilike. Jedan dio birača Milana Bandića su bili i bivši birači SDP-a pa postoji prikla da se vrate pa Klisović kao kandidat ima svoju priliku. Njegovi birači nisu bili vezani direktno svjetonazorski vezani - napominje Petek.

Vjeruje da bi na izborima Bandićeva stranka mogla opstati, ako se dogovori s nekim i uđe u Skupštinu, no ne vjeruje da bi, ako se će i istaknuti kandidata za Bandićevog nasljednika, on imati šanse.