HDZ: Tomašević nema novca za ljetovanje djece s invaliditetom. Stigao im je i odgovor iz Grada

Grad Zagreb demantirao je u ponedjeljak kritike zagrebačkog HDZ-a da djeca s invaliditetom drugu godinu zaredom ostaju bez ljetovanja, poručivši da usluga ljetovanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom nije ukinuta, nego se kontinuirano provodi i proširuje. Iz Gradske uprave ističu da se program provodi više od 25 godina u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom te da je obuhvat korisnika povećan. Tako je 2025. godine o trošku gradskog proračuna ljetovalo 320 djece s teškoćama, dok je za 2026. planirano njih 350.

Navode i da je za tu aktivnost u 2026. osigurano 196.000 eura, što je, tvrde, najviši iznos dosad i trostruko više nego 2024. godine. Osim djeci s teškoćama, Grad Zagreb ljetovanje osigurava i odraslim osobama s invaliditetom.

Grad se osvrnuo i na dio kritika koji se odnosi na izostanak posebnog programa za osobe koje koriste invalidska kolica, ističući da su tijekom 2025. i 2026. pokušali provesti javnu nabavu za dodatnu uslugu ljetovanja za tu skupinu, no na natječaje se nije javio nijedan ponuditelj.

Kako navode, uvjeti su uključivali pristupačan smještaj i plažu, prilagođen ulazak u more, 24-satnu medicinsku skrb i stručnu podršku te organizirane aktivnosti, ali unatoč tome nije bilo interesa na tržištu.

Iz Grada poručuju da će u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom nastaviti tražiti rješenje kako bi se u idućem pokušaju osigurala provedba usluge i omogućilo ljetovanje osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica.

Zagrebački HDZ upozorio je prethodno danas da djeca s invaliditetom drugu godinu zaredom ostaju bez ljetovanja koje im je Grad trebao osigurati, ocijenivši da je nedostatan iznos od 21.687 eura predviđen za 2026.

U priopćenju su ustvrdili da „najranjivija djeca ponovno ostaju bez prijeko potrebne podrške“ te kritizirali gradske prioritete u financiranju, navodeći kao primjer izdvajanja za pojedine kulturne projekte.