HDZ napao Hajdaša: Parazitira na prosvjedu i minira sanaciju

HDZ je u petak na Facebooku napao predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića zbog njegovih istupa o sanaciji ilegalno odloženog otpada u Gospiću, tvrdeći da SDP sada problematizira tvrtku Kostak, iako je s njom, prema HDZ-u, ranije surađivao.

- U očajničkim pokušajima da parazitira na prosvjedu, Hajdaš sam sebi ponovno skače u usta - minira sanaciju otpada u Gospiću radi izvođača s kojim SDP-ovci surađuju diljem Hrvatske i kojeg hvale na sva zvona! - objavio je HDZ.

U objavi navode da su s tvrtkom Kostak, koju sada nazivaju „spornom tvrtkom“, poslovali i predstavnici Možemo, uključujući Tomislava Tomaševića i Kristinu Ikić Baniček.

- Dok ishitreno proziva Vladu RH zašto nije - usput rečeno, protuzakonito - intervenirala i spriječila Fond za zaštitu okoliša da odabere sukladno propisanim kriterijima i pravilima tvrtku za prekrivanje nezakonito zakopanog otpada u Gospiću, njegov zagorski kolega SDP župan Kolar nedavno je javno izgovarao laude o toj istoj firmi za radove na osnovne škole u Humu na Sutli - stoji u objavi.

HDZ je pritom citirao izjavu župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara:

- Posebno želim pohvaliti izvođača radova na visokoj razini profesionalnosti, odgovornosti i organiziranosti u svim fazama provedbe projekta.

HDZ dalje tvrdi da je Kostak glavni izvođač na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, a navode i da su ugovor s tom tvrtkom potpisale četiri sjeverne županije - Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska.

- HDZ danas vodi samo 1 od njih, a SDP 2 & Nezavisna platforma sjevera (Posavec) 1. Njima ta ista firma nije bila niti jest „sporna“ - navode.

U objavi se zatim navodi da je ista tvrtka u Zaboku, gdje je na vlasti SDP, rekonstruirala i uredila park, dok je u Sisku, za vrijeme SDP-ova mandata, ugrađivala stupove na šetalištu. HDZ navodi i da je u Pločama, također pod upravom SDP-a, sudjelovala u sanaciji odlagališta otpada.

- I još jedna „poslastica“ za Hajdaša: ta ista „sumnjiva“ tvrtka unajmljivala je i prevozila radne strojeve za Zagrebački centar za gospodarenje otpadom - za gradsku vlast Možemo/SDP! - navodi HDZ.

HDZ je potom optužio Hajdaša Dončića i SDP za političko iskorištavanje problema otpada.

- Dvolični Hajdaš i SDP još su jednom pokazali da im nije stalo ni do Like, ni do zdravlja ljudi, ni do saniranja otpada, nego do saniranja vlastitog rejtinga i proizvodnje histerije.“

Pritom su kao probleme kojima, prema njihovim tvrdnjama, upravljaju ili su upravljali SDP i njegovi partneri naveli Jakuševec, gudronske jame na Savici, Poznanovec, Varaždin i Jastrebarsko.

Na kraju su se osvrnuli i na slučaj onečišćenja u Perušiću.

- O Hajdaševu puncu koji je zagadio Perušić u vrijeme SDP-ove Vlade, dok mu je zet bio ministar, ne treba ni govoriti. Hoće li SDP-ovci zaključiti da je njihov sustav „truo do temelja“? - stoji u objavi.