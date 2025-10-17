Obavijesti

News

Komentari 0
'ONI SU NEDODIRLJIVI'

HDZ o akciji EPPO-a u kojoj je 'pala' šefica Doma zdravlja: 'Možemo nitko ne smije taknuti'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
HDZ o akciji EPPO-a u kojoj je 'pala' šefica Doma zdravlja: 'Možemo nitko ne smije taknuti'
Foto: Igorr Soban/PIXSELL

Hoće li možemosi i SDP-ovci sada i EPPO optužiti za „politički progon“, kao što inače optužuju pravosudna tijela kada god su u pitanju njihovi kadrovi?, pitaju se iz HDZ-a

Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Zapad Jelena Rakić Matić jedna je od osumnjičenih u istrazi Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) zbog zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na zloporabu položaja i ovlasti, a u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Uhićena šefica doma zdravlja je već ranije osuđena zbog mita! Zašto ju je Tomašević zaposlio?
Uhićena šefica doma zdravlja je već ranije osuđena zbog mita! Zašto ju je Tomašević zaposlio?

O uhićenjima se na Facebook stranici oglasio i HDZ. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"EPPO je zbog sumnje na namještanje natječaja, pogodovanje bliskoj firmi, prevaru s 🇪🇺 sredstvima i zloporabu položaja pri obnovi objekta oštećenog u potresu dao uhititi Tomaševićeve i Hajdaševe uzdanice - ravnateljicu Doma zdravlja Zagreb Zapad Jelenu Rakić Matić i njezinu zamjenicu Željku Župičić.

Hoće li možemosi i SDP-ovci sada i EPPO optužiti za „politički progon“, kao što inače optužuju pravosudna tijela kada god su u pitanju njihovi kadrovi? Npr. u Varaždinu, gdje je istragama o kriminalnim djelima obuhvaćeno gotovo čitavo #SDP gradsko i županijsko vodstvo?

Hoće li tražiti „tajming“ i „sumnjivu pozadinu“ kao kada je USKOK dao uhititi „Tomaševićevog dečka“ Kostu Kostanjevića zbog sumnje na pronevjeru 2 milijuna € na Hipodromu? Ili kada pravna država propituje kako je Ivana Kekin s mužem kupila po povlaštenoj cijeni zemljište za svoju vilu s grijanim bazenom u Istri?

Hoće li tvrditi da “kraci koruptivne hobotnice vode do same glave”? Da su za ovoliki kriminal Tomašević, Benčić i Hajdaš “morali znati”? Da je zasigurno počinjen uz njihovo “pokroviteljstvo”?

Hoće li gđi Lauri Kövesi lijepiti etikete „HDZ-ove cure“? I to bi uskoro mogli činiti - kada se i ako nastavi raspetljavati kriminalno klupko ove posrnule #ZG gradske vlasti.

Jer ne poštuju neovisne institucije. Očito žele da njihova partija ili platforma, svejedno, mimo vladavine prava određuje tko će biti zatvoren i unaprijed osuđen, a tko to ne smije nikada biti.

Možemo se jednostavno nitko ne smije ni taknuti, a kamoli kazneno goniti. Jer oni su - “nedodirljivi”!"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mačku na Žumberku ugrizao poskok: 'Nije bilo seruma, živa je. I veterinarke su bile u šoku'
NAJEZDA POSKOKA

Mačku na Žumberku ugrizao poskok: 'Nije bilo seruma, živa je. I veterinarke su bile u šoku'

U Zagvozdu su lovci morali prekinuti lov nakon što su naišli na veći broj poskoka, među kojima je jedan visio s drveta spreman za skok. Stručnjak nam otkriva da nema razloga za paniku, to je normalno ponašanje zmija
Nepalac u Zagrebu apelira na vozače: 'Držite razmak, mama me čeka. Radim za njene snove'
ODUŠEVIO PORUKOM

Nepalac u Zagrebu apelira na vozače: 'Držite razmak, mama me čeka. Radim za njene snove'

Ovaj Nepalac je na originalan način odlučio apelirati na druge vozače da pripaze na sigurnost u prometu, mama se u Nepalu sigurno brine za njegovo zdravlje...
Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?
POBUNA U ZAGORJU

Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?

Ministarstvo graditeljstva je za 24sata potvrdilo da kreće u nadzor zakonitosti izdavanja dozvola koje je dobila tvrtka Dubravka Posavca za elektrana u Zaboku i Pregradi. Bez njih nema izvlaštenja. Imamo detalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025