HDZ o akciji EPPO-a u kojoj je 'pala' šefica Doma zdravlja: 'Možemo nitko ne smije taknuti'

Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Zapad Jelena Rakić Matić jedna je od osumnjičenih u istrazi Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) zbog zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na zloporabu položaja i ovlasti, a u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

O uhićenjima se na Facebook stranici oglasio i HDZ. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"EPPO je zbog sumnje na namještanje natječaja, pogodovanje bliskoj firmi, prevaru s 🇪🇺 sredstvima i zloporabu položaja pri obnovi objekta oštećenog u potresu dao uhititi Tomaševićeve i Hajdaševe uzdanice - ravnateljicu Doma zdravlja Zagreb Zapad Jelenu Rakić Matić i njezinu zamjenicu Željku Župičić.

Hoće li možemosi i SDP-ovci sada i EPPO optužiti za „politički progon“, kao što inače optužuju pravosudna tijela kada god su u pitanju njihovi kadrovi? Npr. u Varaždinu, gdje je istragama o kriminalnim djelima obuhvaćeno gotovo čitavo #SDP gradsko i županijsko vodstvo?

Hoće li tražiti „tajming“ i „sumnjivu pozadinu“ kao kada je USKOK dao uhititi „Tomaševićevog dečka“ Kostu Kostanjevića zbog sumnje na pronevjeru 2 milijuna € na Hipodromu? Ili kada pravna država propituje kako je Ivana Kekin s mužem kupila po povlaštenoj cijeni zemljište za svoju vilu s grijanim bazenom u Istri?

Hoće li tvrditi da “kraci koruptivne hobotnice vode do same glave”? Da su za ovoliki kriminal Tomašević, Benčić i Hajdaš “morali znati”? Da je zasigurno počinjen uz njihovo “pokroviteljstvo”?

Hoće li gđi Lauri Kövesi lijepiti etikete „HDZ-ove cure“? I to bi uskoro mogli činiti - kada se i ako nastavi raspetljavati kriminalno klupko ove posrnule #ZG gradske vlasti.

Jer ne poštuju neovisne institucije. Očito žele da njihova partija ili platforma, svejedno, mimo vladavine prava određuje tko će biti zatvoren i unaprijed osuđen, a tko to ne smije nikada biti.

Možemo se jednostavno nitko ne smije ni taknuti, a kamoli kazneno goniti. Jer oni su - “nedodirljivi”!"