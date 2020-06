HDZ obećanja: Protiv korupcije, prosječna plaća 7.600 kn, stop uhljebima, reforma pravosuđa

Stvorit ćemo uvjete za otvaranje 100.000 novih radnih mjesta i u to uložiti 10 milijardi kuna. Do kraja mandata prosječna plaća iznosit će 7.600 kuna, a minimalna plaća najmanje 4.250 kuna, obećava HDZ

<p>Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) sutra će objaviti svoj četverogodišnji program nazvan: 'Sigurna Hrvatska'. Obećanja? Država koja se bori protiv korupcije i pandemije uhljeb-virusa, prosječna plaća 1.000 eura, reforma pravosuđa, 100 tisuća novih radnih mjesta...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: HOBOTNICA JOSIPE RIMAC</strong></p><p>HDZ biračima obećava kako će i prepoloviti broj lokalnih dužnosnika i smanjiti broj ministarstava, poboljšati digitalizaciju javnih usluga i donijeti novi Ovršni zakon.</p><p>- Regulirat ćemo rad trgovina nedjeljom te omogućiti svima da je provedu s obitelji. Osigurat ćemo roditeljske naknade u visini od pune plaće, udvostručiti dječji doplatak, subvencionirati 20.000 stambenih kredita za mlade obitelji te osigurati produljeni rad u još 200 vrtića - obećava HDZ.</p><p>- Poduzećima s godišnjim prihodom do 7.5 milijuna kuna, smanjit ćemo stopu poreza na dobit s 12% na 10%, čime ćemo obuhvatiti više od 100.000 poduzeća i obrta. Za svu hranu stopu PDV-a snizit ćemo s 25% na 13% i omogućiti niže cijene. Uložit ćemo 5 milijardi kuna u inovacije, poduzetništvo i nove proizvode radi digitalne transformacije industrije i povećanja izvoza. Povećat ćemo ulaganja u istraživanje i razvoj sa sadašnjih 1% na 2.5% BDP-a i razvijati kreativne industrije - poručuje HDZ onima koji vjeruju.</p><p>Kažu iz HDZ-a da će obnoviti Zagreb nakon potresa, u ravnomjerni regionalni razvoj uložiti 30 milijardi kuna, a Hrvatsku pretvoriti u zemlju koja će i što se energije i što se hrane tiče biti - samodostatna.</p><p>- Stvorit ćemo uvjete za otvaranje 100.000 novih radnih mjesta i u to uložiti 10 milijardi kuna. Do kraja mandata prosječna plaća iznosit će 7.600 kuna, a minimalna plaća najmanje 4.250 kuna! - stoji u 'Sigurnoj Hrvatskoj' kakvu nam sredinom 2020. obećava HDZ.</p>