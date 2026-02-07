HDZ odgovorio: 'Posrnuli, licemjerni možemosi, Mamić nikada NIJE bio član HDZ-a'

Nakon dočeka rukometaša i Zdravko Mamić je posvađao HDZ i Možemo!. Nakon što su čelni ljudi Zagreba izjavili da je Mamić bio donator HDZ-a, nije dugo trebalo čekati na njihovu reakciju.

- Posrnuli, licemjerni možemosi? napadaju HDZ premda Mamić nikad NIJE bio naš član, ali ne napadaju SDP jer je Hajdaš bio član HDZ-a. Napadaju Vladu iako se Čavoglave NISU izvele ni lani ni ove godine na dočeku rukometaša, ali očajnički štite Tomaševića jer su se pjevale na 2 koncerta koje je on osobno odobrio - proslijedili su izjavu glavnog tajnika stranke Krunoslava Katičića.

- Ni sve zagrebačke kiše ni svi PR pokušaji skretanja pažnje & domišljanja možemosa ne mogu isprati sramotu koju su si sami nanijeli zabranom dočeka - odgovorili su.